Bestel vanaf morgen je kaarten voor de Dutch GP 2022

Je leest het goed. Vanaf morgen kunnen -sommige- raceliefhebbers hun kaartjes bestellen voor de Grand Prix van Zandvoort in 2022!

Het was een enorm feest vorige maand tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, zoals de GP van Zandvoort officieel heet. Eén zee van oranje, bier, muziek en als klap op de vuurpijl Max Verstappen die de race glansrijk op zijn naam schreef.

Zo’n succes moet natuurlijk herhaald worden, vindt ook de organisatie van de GP in Zandvoort, maar daar moet dan wel publiek bij zijn. En dat treft, je kunt vanaf morgen je kaartjes kopen voor de race van volgend jaar. Maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kaartjes zijn voor DutchGP Club Member

Je kan alleen morgen je kaartjes bestellen als je dus een DutchGP Club Member bent. Dan krijg je vanaf 12:15 uur een mailtje met een link daarin, die verwijst naar de bestelpagina. Als je geen lid bent vis je voorlopig achter het net. Voor de ‘gewone mens’ start de kaartverkoop pas volgende maand.

Dat klinkt allemaal als een groot hosanna-verhaal. Maar helaas zitten er ook wat kanttekeningen aan die de organisatie wat ons betreft toch wat netter had kunnen oplossen…

Geen apart bericht voor de ‘geweigerden’ van 2021

Je zou denken dat de mensen die voor de Grand Prix van dit jaar achter het net hebben gevist, een streepje voor zouden hebben. Nou, niet dus. Bovenstaande mail komt van een Autobloglezer die er dit jaar niet bij mocht zijn. Hij wordt dus op geen enkele wijze tegemoetgekomen.

Verder is het natuurlijk best raar dat je wel extra tickets mag kopen, maar dat er niks geregeld kan worden wat betreft zitplaatsen naast elkaar. Oftewel, je zou al gaan met je vriendin, maar nu willen je vader en broer ook mee. Dat kan, maar die kunnen niet naast je op de tribune zitten. Niet heel klantvriendelijk en volgens ons ook best makkelijk te op te lossen. Je hebt toch computers tegenwoordig? Nou dan.

Als laatste – en dan is de azijn op-, die eerste zin van de mail is een trap in het kruis voor de liefhebbers die de race buiten hun schuld om hebben gemist. Ja, het was een geweldig feest, maar je hoeft het er niet in te wrijven.

Goed, conclusie, vanaf morgen kun je dus je kaarten kopen voor de GP van Zandvoort 2022, nu maar hopen dat de coronamaatregelen volgend jaar helemaal over zijn en iedereen kan komen.