Spa-Francorchamps zal nooit meer hetzelfde zijn

In de Belgische Ardennen is een begin gemaakt met de verbouwing van het circuit van Spa-Francorchamps. Het zal er nooit meer hetzelfde zijn…

Voor de wat meer conservatief ingestelde mensch is verandering nooit fijn. Nee joh, alles was vroeger beter en we moeten vooral alles houden zoals het is. Al die nieuwerwetse zooi, daar hebben we niks aan.

Die houding zie je vaak terug bij ons Nederlanders. Niet alleen als het over auto’s gaat (elektrisch rijden doen we wel op de kermis), maar ook over bijvoorbeeld circuits. Want die kombocht op Zandvoort slaat natuurlijk nergens op…

Gelukkig is er altijd nog het circuit van Spa-Francorchamps. Daar blijft alles altijd hetzelfde… Oh, wacht.

Grote verbouwing van Spa-Franchorchamps

Ook dit iconische circuit ontkomt er niet aan, het gaat op de schop. Er komt een aantal nieuwe tribunes bij en een aantal uitloopstroken naast de baan gaat juist verdwijnen. Maar een van de meest in het oog springende veranderingen is de sloop van het aloude chalet boven de legendarische bocht Eau Rouge.

Dat moet plaatsmaken voor een gloednieuwe tribune met een mooi uitzicht over de bekendste bocht van de hele F1 kalender. Ook kun je van daaruit nog meer mooie gedeelten van Spa-Francorchamps zien, zoals de pits en het gedeelte na La Source. Het blijft er dus niet allemaal hetzelfde, maar of dat erg is?

Veel meer permanente zitplaatsen

De verbouwing heeft als uiteindelijk resultaat dat er veel meer bezoekers naar Spa-Francorchamps kunnen komen. Of eigenlijk, dat de bezoekers een betere plek hebben dan in het gras naast de baan, maar da’s bijna hetzelfde.

Als de verbouwing is afgerond, moeten er ruim 13.000 vaste zitplaatsen bij zijn gekomen. Dat is ongeveer het dubbele van wat er nu aan tribuneplekken voorhanden is. En met het leger aan Max Verstappen-fans dat jaarlijks naar de GP van België afreist, is dat zeker geen overbodige luxe. Kunnen die ook eens lekker zitten.

Verder gaat het vooral om de veiligheid

Naast de extra tribunes, wordt ook de baan zelf aangepakt. Zo worden sommige uitloopstroken vergroot of vervangen door grindbakken. En dat was ook wel nodig, met name de situatie in Eau Rouge en Raidillon kon wel wat veiliger.

Je kunt het er ook aleen maar mee eens zijn, als je terugdenkt aan het fatale ongeluk van Anthoine Hubert in 2019 en de recente heftige ongelukken tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps en de klapper die Beitske Visser er maakte in de Formule W dit jaar.

De verbouwing gaat ongeveer 80 miljoen euro kosten en moet volgend jaar klaar zijn. En al is na de verbouwing ‘niets meer hetzelfde’, Spa-Francorchamps blijft voor mij tóch altijd de mooiste baan van de wereld.

Zelfs zonder chalet.

Fotocredit: PixelsStance op Twitter