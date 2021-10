Voor de beste Ferrari of Lambo occasion ga je naar… Kia

Raar maar waar: als je een aantal lekkere exoten als occasion wil scoren van onder meer Ferrari, Lamborghini, Bentley en zelfs Maybach, kun je ook naar Kia gaan!

Als je een gespecialiseerde autodealer bent, zijn inruilauto’s eigenlijk best goed nieuws. Het betekent dat iemand een ander merk verlaat om zich bij jouw merk aan te sluiten. Wel is het vaak opvallend dat je in het inventaris van een Peugeot-specialist ineens een Hyundai te koop ziet staan. Niks raars dus, maar opvallend ten minste.

Occasion exoten bij Kia

Opvallender is een tafereel in de VS. Een dealer aldaar verkoopt wat we sowieso kunnen bestempelen als een mooi lijstje exoten. Deze staat allemaal als occasion te koop bij… Kia of Riverdale. Yep, je kunt zeggen dat je een Lamborghini Huracán Performante hebt gekocht bij een Kia dealer.

Geen inruil

Inruilauto’s kan dus, maar de exotische occasion modellen bij Kia of Riverdale lijken daar niks mee te maken hebben. Het lijkt ons stug dat iemand zijn Mercedes-Maybach GLS 600 inruilt voor een Kia Soul. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de eigenaar van de dealer die besluit om zijn markt uit te breiden. We willen niks afdoen aan Kia, maar wil je een exoot kopen bij een dealer die breed adverteert dat ze eigenlijk Koreaans middenklasse-spul verkopen?

Kentekens

Want het geinige eraan is dat je dus je Ferrari California als occasion geadverteerd ziet worden met een nummerplaat van Kia. Ook de website windt er geen doekjes om dat Kia of Riverdale zich vooral richt op het Koreaanse merk. Qua inventaris is dat bepaald niet het geval. Naast de genoemde exoten heeft Kia of Riverdale een groot portfolio aan andere merken waar je een auto van kunt kopen met een Kia-nummerplaat.

Ook Kia’s

Toen je ineens met je smartphone kon appen, je agenda kon bijhouden, spelletjes kon spelen en andere ongein kon doen, was er altijd dat momentje van “oh ja, je kan ook nog bellen met deze telefoon”. Dat gevoel borrelt op bij het exotische occasion aanbod van Kia of Riverdale, want je kunt er warempel ook gewoon een Kia kopen. De duurste Kia is de goedkoopste exoot, want deze volgestouwde Telluride mag 58.642 dollar kosten.

Zoals gezegd willen we niet zeggen dat Kia een budgetmerk is, maar dat je bij een op Kia georiënteerde dealer gewoon een Lamborghini Aventador SV occasion kunt kopen is een bijzondere. De dealer zit in Riverdale (what’s in a name) in New Jersey, VS.