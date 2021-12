Stand na GP Saudi-Arabië 2021: plus 6 dingen die ons opvielen

De stand na GP Saudi-Arabië 2021 is een hele belangrijke om het in het achterhoofd te houden voor volgende week!

Net als de GP van Qatar 2021 was de GP van Saudi-Arabië een feestje in de zandbak. In tegenstelling tot Losail of Sakhir bleek Jeddah een compleet andere setting te zijn.

Sowieso was het lastig te voorspellen wat er ging gebeuren, maar naast de race zelf is er natuurlijk ook de strijd in het kampioenschap. Kortom, er gebeurde voldoende om weer een balans op te maken.

Wat ons opviel

We hebben alle standen voor je die er toedoen, maar voordat we daaraan beginnen, zijn dit zes dingen die ons opvielen aan de race:

Magistrale ronde Verstappen

De kwalificatie was er een van de grootst mogelijke schoonheid. Alle emoties zaten er in. Hamilton sneller, Verstappen sneller. Hamilton NOG sneller. Verstappen zet nog eenmaal aan. Zijn ronde was van een andere wereld. Iets dat je ook duidelijk kon zien aan het gezicht van Fernando Alonso. Helaas ging het mis op het einde. Zonde, maar wat een spanning, wat een spektakel en wat een afsluiting van een topseizoen!

Drie starts voor de prijs van één

Het meest spannend aan een race is de start. Zeker nu inhalen bijzonder lastig is op veel circuits. Wat dat betreft konden we ons geluk niet op. De eerste start was erg saai, maar de tweede was vol spektakel. De derde was zo mogelijk nog mooier. Daarnaast waren er ook de nodige virtual safetycars. Wat dat betreft was de winnaar aanwijzen tijdens de race ook een kwestie van geluk.

Hamilton koelbloedig als een kampioen

Lewis Hamilton is een ware kampioen. Hij werd het al zevenmaal. De eerste was zijn mooiste, maar deze mag er ook zijn. Natuurlijk, in veel situaties is het een beetje geluk. Maar laten we niet vergeten dat Hamilton een ijzersterke coureur is. Ook nu was de Brit ontketend en verreweg de snelste van het veld. Uiteindelijk moet je het geluk dat je krijgt ook omzetten in een overwinning. Lewis kan dat als geen ander. 103 pole positions, 103 overwinningen. Ongelooflijk.

Openheid van zaken Michael Masi

Het is goed om te zien dat er openheid van zaken is tegenwoordig. Natuurlijk, soms is het net een soap of klucht, maar het is wel prettig dat de kijker hierbij wordt meegenomen. Er was vaak kritiek dat er te veel beslissingen gemaakt werden die niet duidelijk waren voor het publiek. Uiteindelijk ligt de beslissing nog bij de wedstrijdleiding, maar voor ons kijkers is het prettig om te zien hoe de beslissing tot stand is gekomen. En het levert uiteindelijk ook geweldige beelden op.

Vreemde acties met de raceleiding

Helaas ging het in het slotstuk een beetje mis met de beslissingen van Max zijn ‘braketest’. Want Verstappen heeft Hamilton er twee keer langs gelaten, maar moest het vervolgens nóg een keer doen. Vervolgens kreeg Verstappen een 5 seconden tijdstraf. Mede daardoor kon hij geen pitstop meer maken om de snelste raceronde te pakken. Nu kan het zijn de uitslag voor ons Nederlanders niet naar wens is, maar juist deze hele situatie was enigszins krom. Normaal gesproken krijg je juist géén tijdstraf als je een positie hebt teruggegeven.

Jeddah is stiekem awesome

Soms is het lastig van te voren om vast te stellen wat voor circuit het is. Bij Paul Ricard en Losail is dat eenvoudig: best wel saai. Maar Jeddah bleek een welkome uitzondering. Of het er een zonder gevaren is en of het een ‘echte’ F1-baan is, laten we in het midden. Maar de enorme snelheden gecombineerd met de smalle layout zorgen ervoor dat je de kunde (en de fouten!) van de coureurs kunt waarnemen. Iets wat de sport zeker kon gebruiken.

Rijderskampioenschap

Lando Norris begon erg goed aan het seizoen, maar het gaat de tweede helft duidelijk minder goed. Hij moet nu zelfs zijn felbevochten vijfde plaats opgeven aan Leclerc. Ook zien we dat Giovinazzi qua punten is verdrievoudigd. Eindelijk wat succes voor de Italiaan die volgend jaar de sport zal verlaten. Oh, volgende week is dat inmiddels al. Verstappen staat alsnog voor in het kampioenschap, simpelweg omdat hij één (halve) overwinning meer heeft.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 369,5 0 2 Hamilton Mercedes 369,5 0 3 Bottas Mercedes 218 0 4 Pérez Red Bull 190 0 5 Leclerc Ferrari 158 0 6 Norris McLaren 154 0 7 Sainz Ferrari 149,5 0 8 Ricciardo McLaren 115 0 9 Gasly AlphaTauri 100 0 10 Alonso Alpine 77 0 11 Ocon Alpine 72 0 12 Vettel Aston Martin 43 0 13 Stroll Aston Martin 34 0 14 Tsunoda AlphaTauri 20 0 15 Russell Williams 16 0 16 Räikkönen Alfa Romeo 10 0 17 Latifi Williams 7 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 3 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Geen mutaties en iets minder spanning. In theorie kan Red Bull nog kampioen worden, maar het gat is best groot. Dan moeten we denken aan zeldzame situaties dat beide Mercedessen de finish niet halen. Ferrari heeft inmiddels ook een behoorlijk gat op McLaren. Tenzij er heel vreemde dingen gaan gebeuren komende race, zal deze volgorde volgende week identiek zijn.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 587,5 0 2 Red Bull Racing Honda 559,5 0 3 Ferrari 307,5 0 4 McLaren Mercedes 269 0 5 Alpine Renault 149 0 6 AlphaTauri Honda 120 0 7 Aston Martin Mercedes 77 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 13 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

De Alpine-coureurs zijn enorm aan elkaar gewaagd. Net op het moment dat het ernaar uit ziet dat Alonso ietsje beter is in de kwalificaties, doet Ocon weer goede zaken. Gasly was weer eens uiterst sterk, maar de achtste plaats van Tsunoda mag er ook zeker zijn. Maar ja, een goede tweede plaats in dit overzicht levert niets op.

De onderlinge stand na de GP Saudi-Arabië 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (15) Bottas (6) Red Bull Verstappen (19) Pérez (2) McLaren Norris (14) Ricciardo (7) Aston Martin Vettel (14) Stroll (7) Alpine Alonso (10) Ocon (11) Ferrari Leclerc (13) Sainz (8) AlphaTauri Gasly (21) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (13) Räikkönen (6) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (18) Mazepin (3) Williams Russell (19) Latifi (2)

Snelste raceronde

Als we de ogen van Fernando Alonso mogen geloven, was de meest spannende raceronde in de kwalificatie. Maar ook de snelste raceronde mocht er zeker zijn. Hamilton was verreweg de snelste man op de baan. Met de gele banden kon Verstappen een ronde of tien goed meekomen, maar daarna wist Hamilton een indrukwekkende snelheid zien.

De onderlinge stand na de GP Saudi-Arabië 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Hamilton Mercedes 6 Verstappen Red Bull 5 Bottas Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Ondanks het gedoe van de 12 mensen die aanwezig waren in het publiek, was Verstappen volgens het stemmende publiek het beste. Hij won met 26% van de stemmen de Driver of the Day titel. Daar koop je overigens verder helemaal niets voor. Behalve dat je een interview hebt bij de onboard direct na de finish. Verstappen bleef bijzonder koel.

De onderlinge stand na de GP Saudi-Arabië 2021 qua Driver of the Day is als volgt:



Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Verstappen Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Hamilton Mercedes 2 Leclerc Ferrari 2 Alonso Alpine 2 Vettel Aston Martin 2 Ricciardo McLaren 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Qatar 2021 goed voorspeld?

Ja, ditmaal was het Wouter. Hij had de nummer 1, 2 én 3 goed gegokt. Dat niet alleen, ook nog eens op de goede volgorde. Michael inhalen gaat niet meer lukken, maar het verschil is een stuk kleiner geworden.

Onderlinge stand na de GP Qatar 2021 in de AB-redactiepoule

Redacteur Punten Michael 125,5 Wouter 84 Jaap 61

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix staat nog op de agenda:

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Abu Dhabi worden verreden op vrijdag 10 december om 14:30!