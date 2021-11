Eet een bord havermout in de nieuwe Kia EV9 Concept

De Kia EV9 Concept biedt de mogelijkheid. Dat is sympathiek. Andere ontbijtgranen zijn niet uitgesloten.

Kia is lekker bezig met de elektrische auto’s. De Kia e-Niro is een een hardloper en van de Kia EV6 verwachten we zo mogelijk nog meer. Die ‘Kia EV’-lijn zal waarschijnlijk binnen afzienbare tijd gewoon de ‘normale’ lijn zijn. Die Kia EV6 is de grotere middenklasser in het gamma, getuige de ‘6’. In dat geval is de Kia EV9 de grootste. Want de auto komt over als een een bakbeest.

Laten we daarom beginnen met de afmetingen van dit apparaat, dat zijn debuut maakt op de Los Angeles Motor Show. De lengte is 4,93 meter, de breedte is 2,06 meter en de hoogte is 1,79 meter. De wielbasis is maar liefst 3,10 meter groot. Om een idee te krijgen dat is ietsje langer en flink breder dan een Volvo XC90, om maar een zijstraat te noemen. Net als de XC90 heeft de Kia EV9 drie zitrijen.

E-GMP-platform

De Kia EV9 Concept staat op het E-GMP-platform en is enkel en alleen ontwikkeld voor elektrische aandrijving. Mocht dat je bekend voorkomen, ja, de Hyundai Seven (zou die Hyundai Sieben gaan heten in Duitsland?) staat ook op dat platform. Sterker nog, beide auto’s zijn grote elektrische crossovers. Dat is op zich wel lef van een concern, om twee auto’s vlak achter elkaar te lanceren die grotendeels identiek (lijken) te zijn. Meestal zit daar een paar weken c.q. maanden tussen. Wel is er een verschil qua wielbasis. Die is bij de Hyundai Seven nóg eens 10 centimeter groter.

Net als met de Hyundai Seven zal de Kia EV9 Concept niet in deze vorm op de markt verschijnen. In beide gevallen gaat het om een concept. Wel is duidelijk dat de twee merken duidelijk een eigen designtaal voeren. Bij Hyundai is er gekozen voor een soort retro-chic (een net zelf verzonnen marketing term), terwijl het design van de Kia meer premium-neo-blokkendoos is (eveneens net zelf verzonnen).

Techniek en interieur Kia EV9 concept

Dan de techniek. Daar is Kia nog niet heel erg scheutig mee. De actieradius is een kleine 500 km. Niet extreem veel voor zo’n grote auto met (potentieel) grote accu’s. Maar laden moet supersnel gaan. In minder dan een halfuur tijd kun je ‘m van bijna leeg naar 80% laden. Dat is de informatie waarmee je het zal moeten doen. Het is dan ook voornamelijk een styling-studie.

Het interieur van de Kia EV9 Concept is typisch voor concept-auto’s. Dus heel erg minimalistisch en futuristisch. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Tesla’s zo mogelijk minimalistischer en futuristischer zijn. Dat gezegd hebbende, in de Kia EV9 heeft het beduidend meer sjeu. Ook hier zien we een Yoke. Eentje die desgewenst weg kan schuiven, voor als je de auto laat rijden. Het meubilair is bijzonder flexibel.

Je kunt namelijk de voorstoelen omdraaien en van de middelste zitrij een tafel maken. Kia noemt dit de Pause Mode. Je kunt dan Mens-Erger-Je-Niet, Monopoly, Risk of Kolonisten van Catan spelen of een bord Brinta samen eten. Uiteraard zijn andere bordspelen spelen of ontbijtgranen nuttigen ook mogelijk in de Kia EV9 Concept.