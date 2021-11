Gigantische Kia EV9 debuteert al héel snel!

De compleet nieuwe en gigantische Kia EV9 wordt binnenkort onthuld!

Als je in de autobranche werkt, wordt er nog weleens om advies gevraagd. Meestal vragen ze of de ene premium auto beter is dan de andere. Vervolgens geef je aan dat een Japanse non-premium auto veel verstandiger is. Uiteindelijk koopt diegene toch een premium-wagen met kuren.

De laatste paar maanden zijn het vooral mensen die vragen naar de Kia EV6. Op papier scoort die auto erg goed. Aangezien het gros van de EV6-prospects nu in een ander merk rijdt, krijgen we de vraag: is het wat? Check hier de rijtest van Wouter die een Kia EV6 dwars weet te krijgen. Spoiler alert: onze razende reporter is erg enthousiast.





Uitbreiding Kia EV-familie

Logisch dat Kia lekker de range gaat uitbreiden. We kunnen al héél binnenkort een nieuwe elektrische Zuid-Koreaan ontvangen. De Kia EV9 staat namelijk op het punt om onthuld te worden. Zoals de naam suggereert, staat de EV9 behoorlijk ver af van de EV6. De EV9 zal aanzienlijk groter worden.

Uiteraard is het een elektrische SUV. Ook in dit geval deelt de auto zijn techniek met een Hyundai. De Hyundai Ioniq 7 zal namelijk een soort zustermodel zijn. Net als bij de EV6/Ioniq 5 zijn het uiterlijk en interieur compleet anders. Beide auto’s staan op het E-GMP-platform met 800V-systeem. Er komen versies met achter- en vierwielaandrijving.





Gigantische Kia EV9 wordt echt gigantisch

Qua afmetingen moet je ongeveer denken aan de Kia Telluride, de grootste crossover van het merk. In tegenstelling tot de Kia Telluride zal de Kia EV9 wél naar Europa toekomen.

Dan hebben we nu nog de datum voor je. De Kia EV9 zal 11 november worden onthuld. Dat klinkt aannemelijk, want de LA Motor Show begint ook zo rond die tijd. De onthulling zal overigens de Amerikaanse EV9 betreffen. Onze inschatting is dat het verschil niet heel groot zal zijn met de Europese versie.