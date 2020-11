Nico Rosberg met Porsche Taycan op de Nürburgring - Autoblog.nl

De voormalige F1-coureur Nico Rosberg krijgt de kans om de Nürburgring te verkennen met de Porsche Taycan.

Het is nat, je bent op de Nürburgring en je krijgt een capabele Porsche Taycan onder je voeten. Absoluut niet de meest ideale omstandigheden, maar Nico Rosberg pakt de handschoen aan om deze elektrische auto aan de tand te voelen.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal gaat Rosberg per Porsche Taycan Turbo S de Nürburgring onveilig maken. Eerst het GP-gedeelte en later de Nordschleife. Op het GP-gedeelte laat de F1-kampioen van 2016 zien hoe makkelijk het is om de Taycan dwars te gooien onder natte omstandigheden en -misschien nog wel belangrijker- hoe eenvoudig het is om de controle te houden.

Het gaat er op de Nordschleife hard aan toe, maar niet zo extreem als die 911 GT3 RS van laatst. In de video zegt Rosberg ook meerdere keren dat hij de Nordschleife eigenlijk helemaal niet zo goed kent. Zeker in combinatie met regen kan het wereldberoemde lap asfalt zeer listig zijn om te rijden.

Wat je dan wel weer mist aan boord van een elektrische auto is een stuk beleving. Nico Rosberg doet zijn best en valt de bochten aan met de Porsche Taycan, maar het ontbreken van het gejank van een verbrandingsmotor is een belangrijke factor in zo’n video.