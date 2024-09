Kies maar: een rode of een blauwe R5 GT Turbo?

Dit Nederlandse autobedrijf heeft niet één, maar twee Renault 5 GT Turbo’s in de aanbieding.

Als er één merk is dat weet hoe ze een hot hatch moeten bouwen dan is het Renault wel. Dat maakt het extra jammer dat ze ermee gestopt zijn. Maar gelukkig zijn er nog genoeg gave hot hatches uit het verleden van Renault. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Renault 5 GT Turbo?

Dit is geen auto die je zomaar bij ieder willekeurig autobedrijf tegenkomt, maar Hoog Selections in Katwijk heeft er gewoon twee staan. Het gaat om een blauw en een rood exemplaar, beide daterend uit 1988.

Dat laatste betekent dat het om een faceliftmodel gaat, beter bekend als de Phase 2. Deze kun je herkennen aan een aantal subtiel uiterlijke kenmerken, zoals het logo wat rechts in de grille zit in plaats van het midden en de GT Turbo-stickers. De Phase 2 heeft bovendien rondom meegespoten bumpers, waar dit bij de Phase 1 allemaal nog grijs plastic was.

Deze auto dateert uit de tijd dat je nog apetrots was op een turbo. Waar de normale R5 niet verder dan 75 pk kwam, tilde de Garrett-turbo het vermogen naar 115 pk. Met de Phase 1 kwam daar nog iets bij en leverde de 1.4 een royale 120 pk. Let wel: op een gewicht van slechts 850 kg.

Dat Hoog Selections twee exemplaren heeft staan is overigens geen toeval. Deze auto’s zijn namelijk afkomstig van dezelfde eigenaar, een Belgische verzamelaar. Die heeft er goed voor gezorgd, want de auto’s zien er piekfijn uit. Er staan in beide gevallen ook nog maar weinig kilometers op: het rode exemplaar heeft 22.353 km gelopen en de blauwe zelfs maar 8.003 km.

Welke van de twee zouden jullie mee naar huis willen nemen? Laat het vooral even weten in de reacties. Qua prijs maakt het niet uit, want beide auto’s staan te koop voor €39.950.