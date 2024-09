Dit gaan de verkeersboetes in 2025 kosten

De boetes zijn dit jaar al 10% duurder geworden, maar volgend jaar worden ze toch wéér duurder.

2025 klinkt nog ver weg, maar toch gaan we alvast even op de zaken vooruit lopen. De bedragen van de verkeersboetes voor 2025 zijn namelijk bekend en die willen we jullie niet onthouden. Dan kunnen jullie daar alvast rekening mee kunnen houden in de begroting.

Dit jaar ging er een flinke schep bovenop, want alle boetes werden per 1 maart minstens 10% duurder. Deze actie was nogal disctabel, want deze verhoging was niet om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar om gaten in de begroting te dichten.

Gaat die verhoging dan in 2025 weer teruggedraaid worden? Reken daar maar niet op, de boetes worden weer gewoon duurder. Deze keer gaat het wel slechts om een inflatiecorrectie. Die komt neer op 3,2%.

In de praktijk worden de meeste boetes nu een tientje duurder. Voor zaken als door rood rijden, rechts inhalen of geen voorrang geven betaal je volgend jaar bijvoorbeeld €310 in plaats van €300. Het vasthouden van een “mobiel elektronisch apparaat” gaat je straks €430 kosten. Het parkeren op een (gereserveerde) gehandicaptenparkeerplaats is nog steeds een van de hoogste boetes: dit kost in 2025 maar liefst €500.

De boete voor te hard rijden loopt op tot €510, voordat de rechter je een boete op maat gaat geven. Je tikt de €510 aan als je ofwel 29 km/u te hard rijdt in een woonerf, ofwel 39 km/u te hard rijdt op de snelweg. Dat is €15 meer dan de huidige boete.

Bij deze weet je alvast wat je in 2025 kunt verwachten qua verkeersboetes. Doe er je voordeel mee.

Bron: Rijksoverheid

Foto: Rijkspolitie Porsche zet McLaren aan de kant, gespot door @zweed