Renault onthult eerste details nieuwe R5, inclusief range

De nieuwe Renault 5 is veelbelovend, zowel qua design als qua prijs.

Renault heeft een aantal hele interessante EV’s in de pijplijn zitten. Zo lieten ze eerder deze maand een voorproefje zien van de nieuwe elektrische Twingo, die teruggrijpt naar de eerste generatie. Hartstikke tof. Daarnaast is er een nieuwe Renault 4 in aantocht. En dan is er natuurlijk de langverwachte Renault 5.

Deze auto laat niet meer heel lang op zich wachten. In aanloop naar de onthulling deelt Renault nu alvast een paar teasers. Hoe de auto er in grote lijnen uitgaat zien weten we natuurlijk al geruime tijd, maar de productieauto zal toch op een aantal details afwijken van de concept car.

Een aantal van deze details krijgen we nu alvast te zien. De koplampen bijvoorbeeld, die nu aan de onderkant overlopen in de voorbumper. Aan de achterkant zien we dat de typeaanduiding verwerkt zit in de zwarte balk. Het getal 5 keert ook terug op de ‘motorkap’, op de plek waar bij de concept car de laadpoort zat.

Los van wat afwijkende details wijst alles erop dat Renault heel dicht bij het prototype blijft. Dat konden we eerder dit jaar ook al concluderen op basis van een licht gecamoufleerde versie. Het lijkt er dus niet op dat dit een Honda e-verhaal wordt, waarbij de productieversie een beetje een slap aftreksel is van de concept car.

Renault licht ook alvast een tipje van de sluier op qua specificaties. De nieuwe R5 (die voluit Renault 5 E-Tech electric gaat heten) krijgt twee accuvarianten. Een daarvan is een 52 kWh-versie met een range van 400 km. Daarmee krijgt de Renault 5 exact evenveel range als de Peugeot e-208 en de Opel Corsa Electric.

De Renault 5 gaat echter wel goedkoper worden dan deze beide auto’s. Een elektrische Corsa of 208 heb je niet voor minder dan €35.000, maar Renault belooft een prijs van “rond de €25.000”. Zolang deze inschatting er niet €10.000 naast zit wordt de Renault 5 dus goedkoper.

We weten ook wanneer de nieuwe Renault 5 onthult zal worden. Dat gaat gebeuren tijdens de Autosalon van Genève (ja die komt weer terug) op 26 februari.