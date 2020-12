Kies maar: Escort Cossie, Impreza of een GR Yaris? - Autoblog.nl

Rallyrijders zijn immers veel cooler dan F1 coureurs of niet soms? Bomen, bruggen, lantaarnpalen, ravijnen. Zomaar wat dingen die je tegen kan komen tijdens een rally en niet tijdens een F1 race.

In de jaren negentig waren ze er meer dan nu: rallyspecials. Dankzij de reglementaire eisen van de WRC werden we getrakteerd op diverse rallykanonnen die we gewoon in de showroom konden ophalen. Toyota doet dat dit jaar nog even dunnetjes over met de Toyota GR Yaris. Waarvoor natuurlijk hulde!

Ford Escort RS Cosworth

Het lijkt op een Escort, maar onderhuids is het vooral een Sierra RS Cosworth is. De Escort RS Cosworth is daarom een vierwielaandrijver met de motor in lengterichting, waar een reguliere Escort een voorwielaandrijver is met de motor dwars gepositioneerd. Frankenstein would approve. Met de Sierra Cosworth konden we al eens op pad en daar hebben we natuurlijk bewegend beeld van!

De uitgebouwde wielkasten, louvres in de motorkap en dan die spoiler: subtiel is het niet. Gaaf is het wel. Bij de eerste 2500 exemplaren was de spoiler standaard, later werd het een optie van 5000 gulden. Je wilt eigenlijk ook een auto uit de eerste batch, want die heeft de grote T35-turbo heeft in plaats van de T25-Turbo die later werd gebruikt.









Als je hem echt wilt, dan kan je gaan meebieden op de zwarte Ford Escort RS Cosworth op The Collectables.

Subaru Impreza GT Turbo

Een viercilinder boxer met 218 pk was genoeg om veel duurdere Audi’s en BMW’s het leven zuur te maken. Met een beetje tuning moesten ook Porsches nog oppassen. Misschien wel daarom zijn er nog zo weinig in goede staat overgebleven.











Destijds was het uiterlijk misschien niet onomstreden. Als homologatiespecial zijn er wat bijzondere details toegevoegd. De grote verstralers waren nodig voor de avond etappes, de luchthapper op de motorkap voor extra pk’s en de spoiler achterop was voor extra downforce.

Een onverprutste, strak rijdende Subaru Impreza GT Turbo staat op The Collectables.

Toyota GR Yaris

De veranderingen die Toyota doorvoerde zijn minimaal net zo ingrijpend. De achterdeuren verdwenen, het dak loop steiler af en de achteras werd vervangen door die van de Corolla.







Dan nog vierwielaandrijving, sperren op voor- en achteras en een driecilinder met meer dan 250 pk. De GR Yaris (rijtest) is echt bijzonder en ook bijzonder snel.

Kopen dan? Daarvoor verwijzen we je naar Toyota.nl. Voor 2021 zijn er nog wel exemplaren beschikbaar.

Let op: stemmen kan alleen via de site, niet via de app. En ja er komt een nieuwe app aan. Echt. Duurt nog wel even. Maar stem nou eerst even.