Deze iconische auto’s brachten dit weekend miljoenen op

Er gingen dit weekend een aantal zeer bijzondere auto’s onder de hamer.

Dit weekend vond in Abu Dhabi de finale plaats van het Formule 1-wereldkampioenschap. Maar dat was niet het enige wat er in Abu Dhabi te doen was. Er vond ook een veiling van RM Sotheby’s plaats, waarbij er flink met miljoenen werd gesmeten. Zo ging er onder meer een McLaren F1 onder de hamer. Je weet dus alvast welke de duurste was.

We nemen de acht grootste klappers van de veiling één voor één met jullie door.

Ferrari SP2 Monza

€2.181.213

Als je het nog niet wist: gelimiteerde Ferrari’s zijn vrijwel altijd een goede investering. Dat geldt ook voor de Monza, waar er 499 van gemaakt zijn. De Monza was leverbaar met één of twee stoelen. In het geval van de SP2 zijn dat er twee. De vanafprijs van deze auto was circa €1,6 miljoen, deze auto is nu verkocht voor €2,1 miljoen. De eigenaar had deze Ferrari ook duidelijk gekocht als investering, want er is slechts 812 kilometer mee gereden.

LaFerrari

€2.907.442

Als een SP2 Monza al zoveel geld opbrengt, wat moet een LaFerrari dan wel niet opbrengen? Nou, bijna €3 miljoen dus. Ook hier gaat het weer om een auto met weinig kilometers (3.701). Verder zijn er weinig bijzonderheden te melden: het is ‘gewoon’ een LaFerrari in Rosso Corsa met zwarte velgen.

Ferrari F40

€3.342.758

De Ferrari F40 heeft al lange tijd een iconische status, maar de laatste jaren is de waarde pas echt door het dak gegaan. Voor dit specifieke exemplaar werd €3,3 miljoen betaald. Deze auto heeft wel een bijzondere historie. Deze F40 werd in 1989 nieuw geleverd aan niemand minder dan Alain Prost. De Fransman was destijds net wereldkampioen geworden met McLaren en kreeg deze auto als welkomstcadeautje van zijn nieuwe team: Ferrari.

Gordon Murray Automotive T.50

€4.842.644

Supercars van nieuwe merken zijn doorgaans niet zo waardevast, maar geldt dat ook voor de GMA T.50? Dat weten we nu, want in Abu Dhabi werd voor het eerst een exemplaar geveild. Deze was goed voor maar liefst €4,8 miljoen. Het antwoord is dus: ja. De nieuwprijs was namelijk zo’n €2,6 miljoen voor belastingen. Waarom de T.50 gewild is, kunnen we wel begrijpen. Dit is anno 2025 een unieke sportauto, met zijn hoogtoerige V12, lage gewicht en handbak.

McLaren WEC Hypercar

€6.540.320

McLaren had een heel uniek aanbod tijdens de veiling: drie toekomstige raceauto’s, waaronder deze Le Mans Hypercar. Met deze auto gaat pas in 2027 geracet worden, maar hij werd nu al geveild. Dit betekent dat de hoogste bieder na afloop van het seizoen deze Hypercar in ontvangst mag nemen. Dat is pas in 2028, dus je moet wel geduld hebben. Het hoogste bod kwam uit op €6,5 miljoen. En nu maar hopen dat het een Le Mans-winnaar wordt…

Pagani Zonda Riviera

€8.718.080

Pagani heeft in korte tijd een status opgebouwd die niet onderdoet voor die van merken met een lange historie. Sterker nog: Zonda’s zijn gewoon meer waard dan hypercars van Ferrari. Voor dit exemplaar werd €8,7 miljoen neergeteld. De auto begon zijn leven als Zonda F, maar werd later omgebouwd tot de one-off Riviera.

McLaren MCL40A F1-auto

€9.880.147

Het plaatje is slechts ter illustratie, want van deze is nog geen beeldmateriaal. Het gaat namelijk om de F1-auto van 2026, waar de kersverse wereldkampioen Lando Norris óf Oscar Piastri volgend jaar in zal rijden. Deze auto is nu dus bij voorbaat geveild, voor een bedrag van €9,8 miljoen. Of McLaren net zo succesvol gaat zijn als dit jaar is nog maar zeer de vraag. Het kan alle kanten op met de nieuwe auto’s.

McLaren F1

€21.777.860

Dan nu het absolute topstuk van de veiling. Dat kon natuurlijk maar één auto zijn: de McLaren F1. Het gebeurt maar zelden dat er eentje publiekelijk geveild wordt. Maar nu weten we weer wat deze auto waard is: ruim €21 miljoen. Terwijl de auto niet eens in zijn eerste lak zat. Dit exemplaar komt namelijk uit Brunei en was eerst geel. In 2007 werd de auto omgebouwd naar zijn huidige gedaante: wit met de High Downforce-kit.

Welke auto uit dit lijstje is jullie favoriet? Laat het vooral weten in de reacties!