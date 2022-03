Kiezen maar: Aston Martin Rapide S of Porsche Panamera Turbo?

Deze twee luxe vierdeurscoupés staan allebei voor een klein ton op Marktplaats. Welke wordt het?

De Aston Martin Rapide is helaas niet meer nieuw te krijgen. Niet dat iemand zo’n auto kocht, maar toch is het jammer. Gelukkig troffen we een bijzonder fraai tweedehands exemplaar aan op Marktplaats.

Het gaat om een Rapide S, sowieso al een aardig zeldzame verschijning in onze contreien. Dit exemplaar springt nog eens extra in het oog, want deze is uitgevoerd in de heerlijke kleur Volcano Red. Het gaat om een exemplaar uit 2013, met zo’n 47.000 km op de klok.

Om het wat interessanter te maken hebben we een rivaal opgeduikeld: een Porsche Panamera Turbo die ongeveer evenveel moet kosten. Deze komt uit 2016 en heeft 34.000 km op de teller. De uitvoering is wat minder flitsend, maar ingetogen kunnen we deze Porsche ook niet noemen met de zwarte velgen en rode remklauwen.

Qua pk’s zijn de twee aan elkaar gewaagd: de Porsche levert 550 pk, de Aston 560 pk. Qua koppel moet de Rapide echter het onderspit delven. De Panamera is zodoende de snelste. Maar ja, die heeft géén heerlijk klinkende handgebouwde 6,0 liter V12.

Het ontwerp van de Rapide stamt origineel al uit 2010, terwijl de tweede generatie Panamera uit 2017 dateert en dus een stuk recenter is. Dat zie er aan de buitenkant niet aan af, want de Rapide wordt prachtig oud. Dankzij de gestrekte lijnen is de Rapide bijna nog mooier dan een DB9. Het gaat hier om de Rapide S, die je kunt herkennen aan de enorme grille en de iets subtielere ducktail aan de achterkant.

De Porsche Panamera is flink opgeknapt met de tweede generatie, maar tegen een knap staaltje Brits design kunnen de Duitsers toch lastig opboksen. Maar design blijft een subjectieve kwestie, dus misschien zijn er wel mensen die een Panamera mooier vinden. Het kan. In theorie.

De Panamera is dan weer wel de meest praktische auto van de twee. Dat is toch niet onbelangrijk, want anders kun je net zo goed een tweedeurs sportwagen kopen. De Panamera heeft beduidend meer bagageruimte. Ook qua interieur en infotainment is deze auto een stuk meer up to date.

Het verstand zou dus iets meer in de richting van de Panamera moeten neigen. Maar ja, hoe verstandig is het überhaupt om een kleine ton stuk te slaan op een occasion? Want dat is wat deze auto’s moeten kosten. Voor de Aston Rapide S wordt €97.950 gevraagd op Marktplaats, terwijl de Porsche €99.971 (ook op Marktplaats) moet kosten.