Kiezen tussen rally- of supercar hoeft met deze Mini Boot niet

De ene dag een supercar, de andere dag een rally-auto… Met deze Scuderia Cameron Glickenhaus Mini Boot kan dat.

Een auto die de supercar-genen van de SCG 004S combineert met de offroad-capaciteiten van de SCG Baja Boot. Wie wil dat nou niet? Heel weinig mensen willen dat niet, zo blijkt. Een ruime maand geleden plaatste SCG (kort voor Scuderia Cameron Glickenhaus) namelijk onderstaand Facebook-bericht. De autobouwer vroeg of mensen geïnteresseerd waren en gedachten hadden over deze combinatie. Goed nieuws voor ons stervelingen: met deze kitcar zou Glickenhaus meer auto’s met een lagere prijs uit kunnen brengen.

This could be a way to bring SCG to more people through a lower cost Self constructed Kit. It would be a simple vehicle… Geplaatst door Scuderia Cameron Glickenhaus op Dinsdag 17 maart 2020

Afgelopen weekend was Glickenhaus-baas James Glickenhaus weer eens op Facebook en gaf hij een update over de auto. Ze gaan er namelijk serieus aan werken. Er zijn wel een paar kanttekeningen. Ten eerste, het is zoals gezegd een kitcar. Je kan de auto in ‘termijnen’ aanschaffen. Krijg je iedere maand/week/wat-dan-ook een deel van je auto, waardoor je een excuus hebt als mensen vragen waarom ‘ie nog niet af is.

Het tweede punt is dat Glickenhaus je geen hele Mini Boot gaat verkopen. De motor – toch wel een vrij cruciaal element van een auto – gaan ze namelijk niet leveren. De Mini Boot wordt ontworpen met een 2,2 liter-GM EcoTec-motor in gedachten, die je zou kunnen koppelen aan een Sadev-transaxle. Dat er geen 5,0 liter-V8 uit de 004S in zit is natuurlijk wel jammer, maar deze motor zat wel in onder meer de Opel Speedster. Helemaal zonder street cred is deze motor dus niet. Daarnaast zijn donor-V8’en meestal vrij duur, wat het hele idee van een ‘massa’-SCG-auto een beetje teniet zou doen.

Following in the Footsteps of The Lotus 7. inspired by the Porsche 959 Rally Cars and wishing to offer SCG Product to a… Geplaatst door James Glickenhaus op Zondag 26 april 2020

Glickenhaus wil deze Mini Boot zodanig ontwerpen dat je deze in de VS kan laten registreren als zelfgebouwde auto, zodat je ermee de weg op mag. Hij heeft het alleen over Amerikaanse overheidsdiensten, neem maar aan dat de RDW deze niet zomaar zal goedkeuren. Glickenhaus denkt dat de auto optioneel vierwielaandrijving krijgt en geschikt zal zijn voor races als de Baja 1000 en de Dakar Rally. Hoeveel de kitcar moet kosten en wanneer deze verkrijgbaar gaat zijn, wordt later bekendgemaakt.