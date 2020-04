Audi kapt met DTM, alleen BMW blijft over

Racen met een viercilinder turbomotor past kennelijk niet in de klimaatneutrale plannen van Audi, dus kapt het met DTM.

Audi was nog het enige team dat sinds 2000 onafgebroken meedeed aan de DTM, maar na twintig jaar komt daar een einde aan. In een persbericht geeft de Duitse autofabrikant aan hun deelname na 2020 niet te verlengen. CEO Markus Duesmann zegt te willen focussen op de ‘Vorsprung van morgen’, daar past het racen met een benzinemonster niet bij. Die toekomst ligt volgens Duesmann bij de Formule E, dus wil het bedrijf zich daar volledig op focussen.

Audi heeft de DTM gevormd en de DTM heeft Audi gevormd. Dit demonstreert de kracht die in motorsport ligt – op technologisch en op emotioneel vlak. Met deze energie zijn we ons aan het transformeren tot een provider van sportieve, duurzame elektrische mobiliteit. Daarom gaan we ons ook focussen op het racecircuit en systematisch strijden voor de Vorsprung van morgen. Markus Duesmann, CEO van Audi

De afgelopen jaren heeft Audi aardig wat succes gekend in de DTM. Zo hebben ze 23 kampioenschapstitels en elf coureurstitels gewonnen en 114 keer een race gewonnen. Het seizoen van 2019 was wat Audi betreft ook het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van het bedrijf. De Duitsers hopen dit seizoen ook nog een paar winsten te behalen, al heeft het coronavirus ook in deze raceklasse roet in het eten gegooid. Dat virus heeft overigens ook de keuze van Audi om met DTM te kappen beïnvloed. Het bedrijf schrijft namelijk over de ‘economische uitdagingen’ die door de crisis zijn ontstaan.

Door het vertrek van Audi doet voor zover bekend alleen BMW nog volgend jaar mee aan de Deutsche Tourenwagen Masters. In het 2020-seizoen doen alleen Audi en BMW mee, na het vertrek van Aston Martin eerder dit jaar. Gerhard Berger, baas van de DTM-promotors ITR, zegt volgens Autosport.com dat deze keuze van Audi ‘uitdagingen’ biedt voor de toekomst van DTM.