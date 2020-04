Is deze R-Sport de saaiste speciale MX-5 ooit?

Kleurrijk is de buitenkant van deze Mazda MX-5 R-Sport allerminst.

De Mazda en de MX-5 zijn een onafscheidelijk duo. Eens in de zoveel tijd kondigt Mazda weer een nieuwe te hebben bedacht. Neem de 100th Anniversary, die op een smaakvolle manier (gebroken) wit combineert met bordeauxrood. Of de Eunos Edition, die een inktzwarte lak combineert met zwarte Rays-velgen. Laatstgenoemde is vooral leuk vanwege de nostalgische waarde.

De nieuwste speciale MX-5 is echter een tikkeltje minder spannend. Hij heet R-Sport. De eerste vraag is dan misschien, ‘wat is er zo sportief aan?’. Het antwoord is ‘helemaal niks’. Althans, deze R-Sport is qua ophanging of motorisatie niets veranderd ten opzichte van de reguliere MX-5 Sport.

Het speciale aan deze MX-5 R-Sport moeten we dan ook aan de buitenkant vinden. Ten eerste de kleur: Polymetal Grey. Nieuw voor de Mazda MX-5-line-up, daarom dat Mazda deze kleur even wilde laten zien met deze R-Sport. De soft-top is eveneens grijs, net als de 16-inch Rays-velgen. Grijs op grijs op grijs, dus. Behalve de buitenspiegels, die zijn zwart!

De prijs voor ‘spannendste MX-5 ooit’ gaat deze R-Sport met deze kleurstelling dus niet winnen. Maar is dat wel zo erg? Hij ziet er allerminst verkeerd uit, heeft misschien zelfs iets tijdloos. Alsof het constant in een zwart-witte film rondrijdt. Daarnaast is er binnenin wel kleur te zien: net als de 100th Anniversary heeft de R-Sport bordeauxrood leer. En zwart. En zilveren stiksels.

Wie deze R-Sport met 1,5 liter-Skyactiv-G-motor wil (132 pk), wil, moet vooralsnog wel even varen naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse tak van Mazda schrijft namelijk over de auto, zij krijgen er 150 stuks van. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend. In het VK kost de auto omgerekend 31.700 euro.