Kijk hoe Porsche de nieuwe 911 GT3 maakt

Kijken hoe je nieuwe auto in elkaar wordt gezet. Wat een feest.

Tussen de bestelling en levering van een supercar zit meestal een lange periode. Bij zeer exclusieve auto’s is er een kans dat je zelfs langer dan een jaar moet wachten. Bij de aanschaf van een exclusieve bolide komen wel wat extraatjes kijken. Zo kun je soms het productieproces volgen. Dat is wat Youtuber Shmee150 deed met zijn nieuwe Porsche 911 GT3 (rijtest).

In een video laat de Britse jongeman zien hoe het productieproces in zijn werk gaat. Van het moment dat de motor in de koets wordt geplaatst, tot een Porsche-meneer die de 911 van wat badges voorziet.

Tim Burton, zoals de YouTuber eigenlijk heet, koos voor een PTS (paint to sample) kleur. Tegen een meerprijs mag je als klant een andere kleur kiezen die niet tot het standaard rijtje kleuren hoort. Zijn 911 GT3 werd dan ook gespoten in de kleur Gelbgrün. Een oude Porsche-kleur die onder andere kon worden gekozen op een 911 2.7 uit 1974. Check de video van het productieproces hieronder.

Fotocredit: Shmee150 via Instagram