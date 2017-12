Deze brute LM002 leverde bijna een half miljoen op

The Beast.

Zou door de komst van de Urus zijn verre voorvader meer waard gaan worden? De tijd zal het leren. Feit is dat de LM002 nu al de nodige pegels oplevert. Zeker in een wat zeldzamere uitvoering. Zo werd een US-Spec Lamborghini LM002 geveild door RM Sotheby’s in New York. De opbrengst was niet kinderachtig.

De stoere SUV kwam uit 1990 en had 19.153 mijl op de teller staan. De LM002 begaf zich in een keurige staat. Zo had de Lambo een uitgebreide mechanische en cosmetische restauratie ondergaan. Volgens de beschrijving heeft deze operatie maar liefst vijf jaar geduurd. De kosten van dit project waren dan ook niet misselijk. Een heftige 325.000 dollar.

Van de LM002 zijn 301 exemplaren gemaakt tussen 1986 en 1993. Daarmee is deze Rambo zeldzamer dan een Aventador of Murciélago Superveloce. Slechts 48 geproduceerde exemplaren werden volgens Amerikaanse regels gebouwd. Een US-Spec LM002 in topstaat is dus niet iets wat je elke dag tegenkomt.

De restauratie heeft de auto gemoderniseerd. Zo werd er een Alpine stereo geïnstalleerd met Bluetooth-functie. Niet helemaal origineel dus, maar dat maakte de nieuwe eigenaar klaarblijkelijk niets uit. De Lambo werd namelijk geveild voor 467.000 dollar.