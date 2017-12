Max Verstappen wederom persoonlijkheid van het jaar

De Nederlander mocht weer een prijsje in ontvangst nemen.

Tijdens het jaarlijkse gala van de FIA is Max Verstappen uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Het is het derde jaar op rij dat de Nederlander deze prijs is ontvangst mag nemen. Het gala vond plaats in het paleis van Versailles.

Het was voor de coureur een zwaar seizoen, maar hij wist zich er doorheen te slepen. Dit bleef niet onopgemerkt door de mediavertegenwoordigers, die onder andere mogen stemmen voor de Persoonlijkheid van het Jaar-prijs.

Toen Max de prijs ontvangst kwam nemen, werd hem gevraagd hoe hij het afgelopen seizoen had ervaren. “Uitdagend. Het was als een achtbaan.”, aldus de Red Bull Racing-coureur. “Het was een moeilijk seizoen, maar ik ben blij met het winnen van deze prijs”.

De prijs zal Verstappen vermoedelijk een zorg zijn. De F1-rijder wist twee keer een race te winnen het afgelopen seizoen, maar zijn absolute doel is een wereldkampioenschap op zijn naam zetten. Het moment dat Max de prijs in ontvangst mocht nemen zie je op Autojunk.