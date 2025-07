Kijk uit voor je gezicht: bloedsnel circuitspeeltje is 25 jaar

Een auto die al 25 jaar mee gaat, maar qua snelheid nog steeds vrijwel alles zoek rijdt, is nu nóg sneller geworden.

De ene auto houdt het wat langer vol dan de andere. Soms slaat een model niet aan en wordt deze na een paar jaar weer uit productie gehaald. Soms staat een opvolger te trappelen om het over te nemen. Soms wordt het onderste uit de kan gehaald, vaak wel met tijdige updates. Maar 25 jaar min of meer exact dezelfde auto produceren, dan moet je je best doen. Het lukt een klein Brits bedrijf.

Ariel Atom

En wel het bedrijf Ariel dat in 2000 op de proppen kwam met de Ariel Atom. Het idee is erg simpel. Pak wat in essence een Formule 1-auto is en voeg er het hoognodige aan toe om er een kenteken op te krijgen. De Atom lijkt een beetje de goede oude sigaarvorm te pakken, maar in plaats van koetswerk krijg je een buizenframe.

Dat heeft als resultaat natuurlijk dat het ding helemaal niks weegt. De Atom 1 gebruikte de welbekende Rover K-series die ook in de Lotus Elise lag, wat voor een leeggewicht van 456 kg zorgde. Het toverwoord was altijd pk-per-ton, want zelfs de 190 pk sterke Rover-motor zorgde al voor 417 pk per ton. Een Bugatti Veyron, wat later de maatstaf zou worden, doet zo’n 540 pk per ton. Met vijf keer zo veel pk.

Zodoende bleef Ariel de Atom upgraden. De Atom 2 uit 2003 leende het blok van de Honda Civic Type-R en voegde daar een supercharger aan toe, zodat je op dezelfde basis ineens 300 pk hebt. En qua gewicht zat je nog steeds op slechts 460 kg. En dan is je pk-per-ton ineens dik 650. En hoe wil dat vooruit? Nou, in 2,8 seconden zit je al op de 100. En omdat de Atom geen voorruit heeft, was het ook deze bloedsnelle Atom 2 die het nodige deed met het gezicht van Jeremy Clarkson toen hij hem testte voor TopGear, zie headerfoto.

Dat is het recept waar Ariel aan bleef sleutelen en zo bleven de evoluties van de Atom maar komen. Steeds omdat er weer een nieuwe versie van de motoren van de Type-R kwamen, zodat het ding steeds meer pk kon krijgen. De huidige iteratie van de Ariel Atom, de Atom 4, gebruikt de ‘K20C’ viercilinder Honda-motor uit de Civic Type-R (FK8), goed voor 320 pk. Eigenlijk stopt daar ook wel hoe veel Ariel echt harde specs uit de Atom kan persen qua motor, en misschien is dat maar goed ook. Leuk feitje: Ariel doneerde een Atom 4 aan de politie in Somerset, waar ze vandaan komen, ter promotie van een campagne om motorrijders bewust te maken van hun kwetsbaarheid. Aangezien de Atom het dichtste bij een vierwielige motorfiets is wat je gaat komen.

Atom 500 V8

Een Atom is sowieso al zeldzaam, maar van een zeer speciale Atom kwamen er maar 25. En dat was de Atom 500 V8. En ja: dat slaat op de motor die achterin deze bizarre Atom ligt. Door twee Hayabusa-blokken aan elkaar te lassen, kwam Ariel uit op een piepkleine V8 van net iets meer dan drie liter, die slechts 90 kg weegt. Zo komt het wagengewicht uit op 550 kg, terwijl het vermogen 500 pk is. Goed voor 909 pk per ton en belangrijker: een sprinttijd van 2,3 seconden naar de 100. Dat red je heden ten dage enkel met de snelste EV’s of enorm krachtige ICE’s, maar de Atom 500 kon het al in 2008. Je herkent de V8-versie aan betere aerodynamica in de vorm van een F1-achtige voorvleugel en een grote achterspoiler. Het is al niet te temmen, maar zonder deze hulpjes sta je elke keer dat je naar het gaspedaal kijkt al achterstevoren.

Ariel Atom 4R

In 25 jaar Ariel Atom kwam het merk nog een keer met een op aerodynamisch vlak herziene versie, de Atom 4R. Alles is op alles gezet om dit een circuitracer pur sang te maken. Die aerodynamica, maar ook circuitremmen, geoptimaliseerde vering, een nieuwe versnellingsbak en een tot 400 pk opgevoerde versie van het Type-R-blok. En nog steeds weegt het hele zooitje nog geen 600 kg. Let wel: plaatselijk kan je dit speelgoed al bemachtigen voor 65.000 pond, terwijl je op een circuit auto’s die dat keer 10 kosten zoekrijdt.

Atom 4RR

En nu, 25 jaar na het debuut van de eerste Atom, komt Ariel met de nieuwste versie van de 4R. Die heet nu 4RR. Als de R staat voor het extreem opgevoerde recept, staat RR voor het extreem opgevoerde recept, extreem opgevoerd. En dat maakt de 4RR op zich waar. Door allerlei herzieningen weet de Britse firma nog eens 125 pk uit de Civic-motor te peuteren, waardoor je nu 525 pk hebt. Daarmee is dit niet alleen een flink krachtigere 4R, het is de krachtigste Ariel ooit. Ook de 500 V8 wordt afgetroefd.

Helaas maakt Ariel niet bekend wat de Atom 4RR voor cijfers neerzet. Ook krijgen we maar één foto, waar we zien dat het qua uiterlijk niks meer dan een 4R met wat geinige stickers is. Maar goed, een mooi cadeautje voor ons (en zichzelf) ter ere van 25 jaar Atom. Opdat ze het nog steeds blijven proberen.