Het jaar 2025 wordt gouden jaar voor de elektrische leaseauto

Wie nog wil vergroenen in het wagenpark moet in 2025 zijn slag slaan!

De regeltjes veranderen begin volgend jaar natuurlijk weer. Zo komt er BPM op bedrijfswagens en elektrische auto’s, maar ook de bijtellingsregels veranderen. Dus even goed bestuderen als je binnenkort weer een nieuwe stekkerbak moet voor de zaak.

In 2025 is het namelijk het laatste jaar dat er korting geldt op de bijtelling voor privégebruik van je zakelijke elektrische auto. Vanaf het nieuwe jaar is de bijtelling namelijk 17 procent over maximaal 30.000 euro van de catalogusprijs.

Gouden jaar 2025 elektrische auto

Vanaf 2026 wordt de bijtelling voor een elektrische auto namelijk gewoon 22 procent, zoals voor elke auto en elke euro die de EV van de zaak in 2025 boven de 30 duizend euro kost.

Klein rekenvoorbeeldje van HR en salarisdienstverlener ADP voor de liefhebber. Stel je rijdt zakelijk een elektrische auto van 55.000 euro dan tel je in 2025 nog 883 euro bij en vanaf 2026 gaat dat bedrag naar 1.008 euro.

Je kunt dus een behoorlijke besparing halen door te zorgen dat de vervanging van je leasebak nog in 2025 plaats vindt. Over een looptijd van vier jaar scheelt dat zomaar 6.000 euro. ADP verwacht dan ook een run op elektrische (lease) auto’s in 2025.

Wel fijn voor de dealers als ze daar kunnen plussen, aangezien ze vermoedelijk geen bedrijfswagen gaan verkopen door het huidige gouden jaar voor de busjes. Een beetje extra omzet zal heel welkom zijn voor volgend jaar.

EV onder de 30 duizend euro

Wie het echt goed uitrekent kiest natuurlijk voor een elektrische auto onder de 30 mille natuurlijk. Gelukkig is er in die prijscategorie steeds meer te kiezen. Wat denk je van een kekke Fiat Grande Panda bijvoorbeeld, of de elektrische Renault 5? Maar er is tegenwoordig steeds meer te kiezen! Welke EV tippen jullie in het laatste gunstige bijtellingsjaar?