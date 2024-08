Ariel e-Nomad: lichtgewicht EV van 895 kg

Ariel wil bewijzen dat er ook lichtgewicht EV’s kunnen bestaan, dit is de E-Nomad.

Als de elektrische auto gemeengoed is, betekent dat dan dat alle fun merken van lichtgewicht auto’s zoals Donkervoort, Caterham, BAC en Ariel moeten verdwijnen? Zeker niet, in elk geval niet wat Ariel betreft. Het Britse autobedrijf heeft een interessant concept naar buiten gebracht.

Dit is de Ariel E-Nomad, de eerste volledig elektrische auto van het merk. Het accupakket is in samenwerking met Rockfort Engineering en Bamd Composites ontwikkeld. Geen kale EV met een batterijpakket van een bestaande auto, nee dit is echt door Ariel in huis gemaakt met een aantal partners.

241 km range

De accu is 41 kWh groot. Rockfort gebruikt de laatste snufjes als het gaat om de energiedichtheid van batterijcellen voor het beste resultaat. Hoe groter de batterij, hoe meer gewicht immers. Je wil dus het beste halen uit een zo klein mogelijke batterij. Dit 450 volt accupakket weegt nog geen 300 kg en toch is de range van de Ariel E-Nomad 241 kilometer. Je komt er niet waanzinnig ver mee, maar voor een fun car moet het voldoende zijn.

Het batterijpakket kan overweg met een snellader. Staan ze toch gek te kijken als je hiermee bij de Fastned aankomt. Via DC-snelladen is de accu in 25 minuten van 20 tot 80 procent te laden.

Power

De Ariel E-Nomad levert 289 pk en 489 Nm aan koppel. Dat alles op een totaalgewicht van 895 kg. In zo’n 3,5 seconde sprint de elektrische auto naar 100 km/u. Daarmee levert de auto nog steeds het typische Ariel-rijgevoel, ondanks het feit dat dit een elektrische auto betreft.

Het gewicht van de auto is zo laag dankzij het gebruik van bio composiet van het bedrijf Bamd Composites. Feitelijk betekent dit dat de auto is opgebouwd aan de hand van natuurlijke grondstoffen. Het levert volgens Ariel een besparing op van 73 procent CO2 in vergelijking met een carbon structuur. Ook zou de auto zelfs 9 procent lichter zijn in vergelijking met carbon.

Voorlopig blijft het bij dit prototype. Het is niet duidelijk wat Ariel concreet van plan is met de E-Nomad. Het Britse merk wil vooral laten zien dat ze ook klaar zijn voor een elektrische toekomst. Een elektrische Ariel als productieauto zit er voorlopig nog niet in.