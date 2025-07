In dit huis heb je uitzicht op Porsches én de Vecht

Wat wil je nog meer?

Nou mensen, we hebben vandaag weer een fantastische housetour. We gaan een kijkje nemen bij een echte Porsche-liefhebber. Op Funda is namelijk een prachtig buitenverblijf aan de Vecht verschenen, met een hele leuke garage-inhoud.

De eigenaar van dit huis in Nederhorst den Berg heeft duidelijk een voorkeur voor één bepaald merk, namelijk Porsche. In de garage zien we een klassiek en een modern pareltje staan. De Carrera RS 2.7 uit 1973 (een échte) is natuurlijk een icoon en de 992 Sport Classic kun je zien als een moderne interpretatie van deze auto. Qua uiterlijk dan.

Als je goed kijkt op de foto’s zie je nóg een Porsche staan. Helemaal rechts in de souterrain staat ook nog een 991 GT3 RS. De garage – met plek voor 6 auto’s – bevindt zich overigens onder de grond en is te bereiken via een mooie autolift. Daarvoor moet je even de video op Funda bekijken, want op de foto’s is het niet goed te zien.

Het huis heeft verder een fraaie klassieke uitstraling, ook al is het nog vrij recent (bouwjaar 2006). Het optrekje heeft een woonoppervlakte van 390 vierkante meter en staat op een perceel van 2.100 vierkante meter. Je zit direct aan de Vecht, dus je kunt je Porsche in de garage parkeren en vervolgens lekker op je boot stappen.

Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar je mag natuurlijk wel even de portemonnee trekken. De vraagprijs op Funda is €3.995.000. Wij zijn alvast jaloers op de volgende eigenaar.