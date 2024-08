Kijk, ZO moet een statige SUV eruit zien

Het merk wat er als de kippen bij was om een luxe SUV aan te bieden, onthult de inmiddels vijfde generatie.

In de Verenigde Staten is men wel fan van een forse auto. De family hauler van een gemiddeld gezin was ooit een forse stationwagon, maar is sinds de jaren ’80 en ’90 een gargantueske SUV, het liefst zo groot mogelijk en optioneel met alle stoelen zo comfortabel als de fauteuil van je oma. Je kan dan al jaren terecht voor een Chevrolet Suburban, Ford Expedition (als je echt te veel geld had (vooral voor benzine) zelfs de nog grotere Excursion) of GMC Yukon XL. Het was pas richting het einde van de jaren ’90 dat GM en Ford met het lumineuze idee kwamen om die SUV’s overdreven luxueus aan te kleden en te verkopen onder hun luxemerken. Voor GM werd dat de Cadillac Escalade en voor Ford werd dat de Lincoln Navigator.

Lincoln Navigator

Die auto veranderde eigenlijk hoe men tegen de SUV aankeken. Niet dat basale en ietwat gemiddelde van een Ford Expedition (waar de Navigator op gebaseerd is) maar het uiterlijk wat het gepeupel laat zien dat jij genoeg geld hebt om je hele familie te vervoeren in een blubberdikke luxeauto. Luxe SUV’s waren een hype. Grappig genoeg was de Navigator qua aandrijving en chassis niet eens zo veel specialer dan de Expedition, maar vooral qua uitstraling was het een imposant apparaat. En qua uitrusting ook: dit is één van de weinige auto’s met aircobediening op het stuur. In 1998!

Hit

Nu we toch de historie van de Lincoln Navigator aan het doorspitten zijn: de luxe SUV was zo’n hype dat Lincoln zelfs een rebadge van de Ford F-150 kreeg genaamd Blackwood. Een waardeloze luxeauto én een waardeloze pickup. Niet alles wat Lincoln aanraakte kon dus in goud veranderen.

De Navigator was echter precies wat de Amerikanen zochten, zo bleek uit het feit dat Lincoln het ding maar bleef verkopen. Je moest bijna vijftien jaar lang je best doen om te kijken met welke generatie je keek: de Navigator werd eigenlijk qua basis maar subtiel veranderd.

Wel werd ‘ie steeds geüpdatet en ook per generatie net een tikkeltje groter. Als het om Amerikaanse SUV’s gaat, kan het namelijk nooit groot genoeg. En ook nooit genoeg bling. Vanaf de derde generatie kreeg de Lincoln Navigator een grille waar menig rapper jaloers op was. Daarover gesproken: in rapvideo’s van de jaren ’00 zie je veel meer Escalades dan Navigators. Het lijkt erop dat de Navigator toch vooral gekozen werd vanwege de luxe, niet eens vanwege de status.

Op een gegeven moment, zo rond de update van de Navigator in 2014, werd toch duidelijk dat er wel eens wat nieuws moest komen. Sowieso waren de jaren na de oliecrisis niet de sterkste voor Lincoln. Ford besloot om het hele gamma om te schoppen en kwam met misschien wel de beste glow-up voor een model aller tijden.

Vierde Navigator

De vierde generatie Lincoln Navigator was namelijk ein-de-lijk zo compleet vernieuwd dat je zeker geen twee keer moest kijken. En hoe. De Navigator werd enorm goed ontvangen en was een briljant luxueus ding. Vol met gave opties, nieuwe technologie en voor een gigantische SUV heeft Lincoln een best indrukwekkende balans gevonden tussen stijlvol en robuust. Het boostte het imago van de Navigator in ieder geval flink.

Goed, dan hebben we het al over 2018 en in 2021 herzag Lincoln de Navigator op subtiele wijze. Zes jaar later is het echter wel eens tijd voor iets nieuws en daar komt Lincoln nu mee.

Gloednieuwe Lincoln Navigator

Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws: het blijft herkenbaar een Navigator op basis van het oude model. Het slechte nieuws: dat zorgde er dus bij de eerste drie Navigators voor dat het model nogal verouderd werd. Voor nu geven we de ‘2025’ Lincoln Navigator het voordeel van de twijfel. Want er is weer een rijdend paleis van gemaakt.

Net als Ford verkoopt Lincoln geen ‘auto’s’ meer (enkel SUV’s) en is de Navigator eigenlijk als de S-Klasse van het merk, dus deze zet de toon die de kleinere SUV’s (Aviator, Nautilus, Corsair) gaan volgen. We zien een nieuw grille-ontwerp met minder bling en meer BMW-achtige puntjes. Ook volgt de Navigator de nieuwe trend van een doorlopende lichtbalk voor en achter, in combinatie met een verlicht logo. Opvallend is het zeker, tijdloos ietsje minder als we een voorspelling mogen doen. Los van dat is het wederom een lekker statig model. Eigenlijk is dit gewoon hoe je wil dat een bonkige SUV eruit ziet, toch?

Lincoln is lekker vaag over de basiszaken. Lengte, breedte, hoogte? Joost mag het weten. Aandrijving? Een 3.5 liter V6 met 440 pk, punt. Dat zal wel de welbekende EcoBoost V6 zijn die je kent uit de GT en F-150 Raptor. Oké, één exterieurdetail wat wel benoemd wordt: de gespleten kofferbak, à la Range Rover.

Interieur

Nee, Lincoln wil vooral duidelijk maken dat je innerlijke rust belangrijk is. De nieuwe Navigator moet een spa op wielen zijn. Vandaar dat Lincoln je reis zo comfortabel mogelijk wil maken door je te verwennen met comfort in alle soorten en maten. Van de sensatie die je krijgt van alles wat je aanraakt, tot het zitcomfort -uiteraard met massagestanden- en zelfs de geurervaring. Niet alleen tijdens het rijden, ook daarnaast. Wanneer je geparkeerd staat, kan Lincoln een programma starten dat Rejuvenate heet. Dan wordt de stoel in de leunstand gezet, ietwat verwarmd, je stuur ruimt zich uit de weg en je multimediasysteem geeft rustgevende beelden op de achtergrond. Zelfs de geur en sfeerverlichting wordt dan afgestemd op het spa-gevoel. Zo zijn er veel meer van dit soort programma’s beschikbaar om je compleet te verwennen in de Navigator.

Tsja. Ze zullen weten waar ze mee bezig zijn. Feitelijk over het interieur: naast een 11,1 inch touchscreen in het midden is je tellerbak vervangen door een 48 inch ‘panoramascherm’ dat over de hele lengte van het dashboard gezet is. Klaar voor de digitale revolutie dus. Net als de vorige Navigator wordt elke passagier verwend met een grote luxe stoel, zes of zeven stuks zo je wenst. Zelfs op de derde zitrij zit je nog vrij riant.

En zo gaat het lijstje van luxueuze items op de nieuwe Lincoln Navigator nog wel even door. Het is duidelijk een evolutie en geen revolutie, maar de vorige Navigator was een prima auto om op te evolueren. Tegen het begin van 2025 kan je een nieuwe Navigator bemachtigen.