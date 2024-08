920 pk sterke Lamborghini Temerario lost Huracán af

Het tijdperk Huracán is nu officieel ten einde en het tijdperk Lamborghini Temerario is bij deze ingehuldigd.

Lamborghini is een merk van vooruit kijken. Steevast wanneer ze een nieuw model onthullen, is het ook echt iets compleet nieuws. Geen retro-nonsens (één keertje dan met de Countach LPI 800-4), geen voorzichtige evoluties, nee, gewoon iets compleet nieuws.

Baby Lambo

Zo was het ook iets compleet nieuws dat Lamborghini toen Audi de tent overnam met een ‘babymodel’ kwam. Tenminste, ‘baby’: het is al snel minder extreem dan de Murciélago wat toen de ‘volwassen’ Lambo was, daaronder zit veel ruimte. De Gallardo, de eerste baby Lambo, was eigenlijk een perfect recept. Geen V12 maar een V10, ook prima. Indrukwekkende prestaties, dezelfde extreme Lambo-styling en belangrijker: iets betaalbaarder. Logisch dus dat er zo een nieuwe bloedlijn ontstond, waar in 21 jaar tijd nog maar twee modellen uit zijn ontstaan. Iets met uitmelken.

Huracán

De tweede junior-Lamborghini genaamd Huracán heeft het namelijk tien jaar volgehouden. In die tijd is het een veelzijdig model gebleken, want alle versies compileren is geen makkelijke taak. Alles van keiharde circuitauto tot boulevard-flanerende roadster tot zelfs rallyauto passeerde de revue. Dat alles binnen tien jaar. Lamborghini wil het maximale uit hun modellen halen. Dat belooft wat voor de opvolger.

Lamborghini Temerario

Over die opvolger gesproken: dit is deel drie van de baby Lambo. Hij heet Temerario en dat konden we al met enige zekerheid voorspellen. Hij verliest de V10, wat we ook al wisten. Het zou een op maat gemaakte V8 worden, wat we ook al ergens hadden gelezen. Deze zou 10.000 toeren kunnen draaien en inclusief een hybride unit meer dan 900 pk op de weg zetten, zo blijkt uit reeds onthulde info. En we zouden hem vandaag (16 augustus) zien. En dan lekte ‘ie eerder vandaag ook nog waardoor ook de naam Temerario bevestigd werd. Tsja, een groot geheim was het dus niet meer. Nu weten we echter alles. Dus laten we erin duiken.

Uiterlijk

Niet geheel onbelangrijk bij een Lamborghini: het uiterlijk. Net als bij de Aventador en Huracán zijn de verschillen met de grote broer Revuelto aanzienlijk. Het is duidelijk beide een Lambo, maar ook duidelijk een heel ander model. Lamborghini kiest voor brede, gespleten lampen met zeshoekige dagrijverlichting eronder in de bumper. Het geheel oogt lekker opgeruimd, naast natuurlijk de grote koelsleuven in de zijkant. De koelsleuf in de ‘schouder’ samen met de grote inham achter de deur doet meer denken aan de Gallardo dan de Huracán, grappig genoeg. En profil maakte dat de Huracán wellicht ietsje cleaner, maar goed.

Aan de achterkant wederom een zeshoekvorm in de achterlichten en uitlaat van de Lamborghini Temerario. De ‘happen’ uit de bumper aan weerszijden doen denken aan de Huracán Tecnica. Verder is het allemaal compleet nieuw en niet te vergelijken met de Huracán.

Motor

Dan dus die motor. Geen V10 meer en dat is jammer, want zowel de Gallardo als de Huracán klonken magistraal. Acht cilinders kunnen echter ook heerlijk klinken en met een redline van 10.000 toeren per minuut moet dat wel snor zitten, toch? Het lijkt erop dat met zowel de Revuelto als de Temerario wordt gekozen voor een hybride unit ter compensatie, zodat de benzinemotor lekker asociaal grote getallen kan neerzetten.

Cijfers

Die getallen zijn in dit geval 920 pk, 0 naar 100 in 2,7 seconden en een topsnelheid van 343 km/u. Sneller dan de uitgaande Huracán die in zijn laatste versie ‘slechts’ 640 pk had, al is al die heisa voor ‘slechts’ 0,2 seconden eraf ten opzichte van de Huracán. Met bijna 300 pk meer…

Overigens komt die enorme toename van het feit dat er naast een elektro-unit ook twee turbo’s op de V8 zitten, dus uit zichzelf komt er al 800 pk en 730 Nm uit. En dus die redline van 10.000 toeren per minuut. Dat is best indrukwekkend voor een turbomotor. Ook al heeft deze motor weinig te maken met de VAG V8 die je bijvoorbeeld kent van de Urus, hij is eveneens 4.0 liter groot. Maar dan met een platte krukas. Iets wat we recent vaker zien, bijvoorbeeld bij de Mercedes-AMG GT Black Series en Corvette Z06/ZR1.

De elektromotoren leveren een extra 150 pk en de Temerario is natuurlijk een PHEV, dus je kan (hele) kleine stukjes elektrisch rijden dankzij de 3,8 kWh grote accu. Helaas doet dit wel het nodige met het gewicht: 1.690 kg. Dat is veel zwaarder dan de Huracán en ook best wel wat zwaarder dan de Ferrari 296 GTB waar de Temerario het in theorie tegen opneemt.

Je kan kiezen uit vier rijmodi:

Citta (stad, enkel EV);

Strada (straat);

Sport Corsa (circuit);

Corsa Plus (circuit, zonder ESP).

Daarnaast kent de Lamborghini Temerario ook nog eens drie verschillende driftmodi. En een breed scala aan andere elektronische foefjes zoals camera’s die je circuitsessies kunnen opnemen vanuit meerdere hoeken. Geinig feitje: Lamborghini heeft het elektronische brein van de Temerario volgestopt met info over wereldwijde circuits en kan zelfs de hartslag van de coureur weergeven middels de data van je Apple Watch.

Interieur

Het interieur van de Lamborghini Temerario is een feest der herkenning als je de Revuelto hebt gezien, wat logisch is. Groot scherm in het midden, scherm in plaats van tellers voor je neus en nu zelfs een passagiersschermpje à la Ferrari. Verder is het lekker simpel en recht door zee. Uiteraard houdt Lamborghini de startknop die verstopt zit achter een flapje voor het F16-gevoel.

Carbon

Wil je het gewicht iets verlagen? Dan biedt Lamborghini nu al een lichtgewicht-pakket aan met extra koolstofvezel voor de Temerario. Dit pakket genaamd ‘Alleggritta’ (lichtgewicht) scheelt wel een heuse 13 kilo met het standaardmodel. Alle beetjes helpen… Ook krijg je speciale velgen en iets andere bumpers, voor een marginaal verbeterde aerodynamica.

Prijzen

En wat gaat dat kosten? Dat weet alleen Lamborghini en die houdt het nog even geheim. Minder dan drie ton verwachten we echter niet en in Nederland klinkt vier ton niet eens gek.