Koop de duurste Lincoln van Marktplaats

Deze Lincoln is de duurste die momenteel te koop staat op Marktplaats. Ruim twee ton moet ‘ie kosten.

Gisteren dachten we even met weemoed aan ons aller @lincoln. Ieders favoriete reaguurder, had het vaak in treffende toon over NL ambternaartjes, pleegde te spreken met twee puntjes gedemarkeerd door een enkele spatie en had een cynisch gevoel voor humor dat velen over het hoofd scheerde. Om de petitie dan maar officieus te beginnen te beste man weer terug in actie te brengen, vandaag de duurste Lincoln van Marktplaats op je beeldscherm.

Het is een Lincoln Navigator, uiteraard uitgevoerd in zwart. Hij kost 209.000 Euro. Dat is veel geld, maar het is ook wel heel veel auto. De vierde generatie Navigator meet 5,33 meter lang. In korte variant. De lange is 5,66 meter lang. Alleen een brontosaurus met een zadel erop is imposanter vervoer.

Onder de kap huist helaas geen bonkige V8 meer, maar een 3.5 liter grote V6 ecoboots motor. Klinkt knaak, maar het is stiekem de krachtigste motor die Lincoln ooit heeft aangeboden. Dit is niet het merk van de musclecars. Lincoln was het chique label van Ford voordat het Jaguar, Aston Martin, Volvo en Land Rover kocht. En is dat nu opnieuw daar al die andere merken ook weer verkocht zijn in de nasleep van de financiële crisas.

In de Navigator heerst er gelukkig nooit crisas. In 1998 kwam de eerste generatie op de markt. Het recept is eigenlijk eenvoudig. De auto baseert op de blubberdikke Ford Expedition. Een body on frame ’truck’ dus. Alleen dan bomvol gehangen met nog meer luxe, uitstraling en nog meer luxe. Alles zit erop en eraan. De inzittenden zitten als het ware in een betere lederen fauteuil dan ze in huis hebben staan.

In de eerste generatie(s) kon dat echter niet geheel verhullen dat de basis nogal ‘grofstoffelijk’ was. Plastic dashboards enzo, kiertjes die niet overal netjes zijn afgewerkt. Dat is in de huidige generatie überluxe Amerikaanse SUV’s echt een stuk verbeterd. Oké qua verfijning is het wellicht geen Audi. Maar zowel de Navigator als de Escalade en Grand Wagoneer hebben echt fraaie cabines overladen met hout en leder.

Officieel wordt de Navigator niet in Nederland aangeboden. Gezien de CO2 taks is dat ook wel ‘logisch’. Enkele bedrijven halen ze echter toch naar deze contreien voor de liefhebbers. Dit exemplaar heeft er slechts 50 kilometer opzitten en is dus feitelijk nieuw. De reeds genoemde prijs is absoluut niet mals. Maar aan de andere kant: je rijdt wel iets anders dan de zoveelste Range Rover of Bentley Bentayga. Koop dan?