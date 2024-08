Mysterie nieuwe 911 GT1 nu écht opgelost

We zaten te kijken naar een nieuw model en dat wordt de Tuthill GT One.

We zitten midden in Monterey Car Week, dat zal je vast niet ontgaan zijn. Het evenement waar alle automerken hun meest prestigieuze modellen voor bewaren om te onthullen en prestigieuze merken hun… modellen voor bewaren om te onthullen. Uiteraard zitten wij gewoon in het zonnige Nederland, maar de merken die wat te melden hebben zijn met man en macht naar Californië vertrokken. Om de spanning erin te houden moet dat natuurlijk allemaal geheim. En dat lukt niet altijd.

Mysterieuze Porsche

Zo dook afgelopen week deze foto van een Porsche op het vliegveld op. En wat voor Porsche is het? Een 911 GT1, zo veel lijkt duidelijk. Maar wel eentje die wat extra aangepakt is. Een restomod-achtig iets, zo je wil. Het mysterie werd echter snel opgelost door een teaser van Tuthill Porsche. Deze Engelse ‘restomodder’ was inderdaad van plan om een Porsche 911 GT1-restomod mee te nemen naar Californië.

Tuthill GT One

En hier is het resultaat. Het is een nieuwe inslag op het idee van de Porsche 911 GT1. Porsche wilde in de jaren ’90 meedoen met de GT1-klasse en bouwde een bijzondere sportauto waar je enkel qua koplampen en achterlichten nog een 911 (993) in herkende. Dat was ook niet bepaald onsuccesvol, dus een mooi stukje geschiedenis voor Tuthill om te eren met hun ietwat voorspelbaar genaamde GT One.

De originele GT1 had een 600 pk sterke 3.2 liter zescilinder met twee turbo’s. Voor de Tuthill GT One is gekozen voor een 4.0 liter grote versie. Ook al wordt het nergens bevestigd: dat klinkt als de motor die je vindt in de moderne GT3 RS. Het pk-plaatje klopt daar eveneens mee: 500 tot 600 pk. Die laatste configuratie is in combinatie met een turbo, die eerste ademt natuurlijk. Schakelen mag met de hand of met een DCT met zeven versnellingen.

Op maat

De rest van de Tuthill GT One is maatwerk. De koolstofvezel koets, die compleet open kan klappen zowel voor als achter, verhult een op maat gemaakt buizenframe. Het totaalplaatje weegt maar 1.200 kg. Het buizenframe zorgt er ook voor dat de auto qua sterkte gehomologeerd zou kunnen worden voor raceseries van de FIA. Uiteraard wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van moderne innovaties als geavanceerde double wishbone-vering, carbonkeramische remmen en een inconel-uitlaat.

Dit is geen one-off, maar de Tuthill GT One gaat ook niet de nieuwe Opel Astra worden qua zeldzaamheid. Er worden namelijk maar 22 van gebouwd. Voor zover wij kunnen uitmaken uit het persbericht is circuitgebruik zeker aan te raden, maar lijkt het alsof je er gewoon de weg mee op mag. Wat dat gaat kosten? Als je het moet vragen…