Kijktip: de beste documentaire ooit vanavond bij 3doc

De VPRO zendt vanavond de veelgeprezen docu Senna uit, over de gelijknamige man op bovenstaande foto.

Als verstokt F1-fan heb je de docu natuurlijk al enkele keren gezien, maar mocht het alweer een tijdje geleden zijn is het zeker de moeite waard om nog eens te kijken. Dat geldt natuurlijk al helemaal als je een cultuurbarbaar bent die de docu op een of andere manier nog niet gezien heeft. Tijd om die onvergeeflijke misser recht te zetten!

Asif Kapadia maakte het historisch document aan de hand van de ettelijke archiefbeelden die er voorhanden waren van de sportheld. De film/docu neemt je mee van Senna’s vroege jaren in de karts naar zijn gloriedagen in de F1. Een belangrijke rol is uiteraard weggelegd voor Senna’s rivaliteit met Prost en alle stekeligheden die daaruit voortvloeiden, zowel op als naast de baan.

Regelmatig krijg je echter ook een inkijkje in Senna’s leven los van het F1-circus en de betekenis die hij had voor zijn thuisland BraziliĆ«. Als je geen Raikkonenesque ijskonijn bent lopen de rillingen af en toe over je rug. Bij enkele momenten is zelfs stiekem een klein traantje wegpinken niet uitgesloten.

De uitzending begint vanavond om 22:05 op NPO3 (gewoon Nederland 3 dus). Helaas gaat het wel de korte versie van de docu die een uurtje of twee duurt, maar ook die is de moeite waard. Bovendien kan je later dan nog eens de langere versie kijken, die een kleine drie uur duurt. De trailer check je vast hieronder.