Je kapper droomt van deze 425 pk sterke Audi S5

Je kapsel zal namelijk nooit goed in model blijven zitten.

En daarom moet je ontiegelijk vaak terug naar de kapper, die zodoende lekker verdient en met de monnie een Audi TT Roadster kan kopen. Hij. maakt. ‘m. gewoon.

Enfin, terug naar het onderwerp van dit artikel, de Audi S5 cabrio van ABT. De Duitse tuningsboer pompte eerder al de nieuwe S4, uitgerust met dezelfde techniek onder de kap, op naar 425 pk. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ook de S5 uitkomt op deze score na een ABT-kuurtje.

Het aanpakken van de S5 cabrio is een handige move van ABT, daar de RS5 momenteel alleen nog maar te verkrijgen is als coupé. Oben ohne liefhebbers met een hang naar meer power dan de 354 pk die de standaard S5 levert, hebben zodoende weinig opties. Of nou ja, er zijn natuurlijk nog veel meer tuningsboeren die je Audi van extra power kunnen voorzien, maar ABT is zo dik met VAG dat dingen als garantie en dergelijke bij hen wat beter geregeld zijn.

Optisch verfraait ABT de S5 met dikke wielen en een stel spoilers. Om de juiste Zubehör-Katalog sfeer te creëren is ABT’s S5 bovendien voorzien van speciale vloermatten en lampjes in de deur die het ABT-logo op de grond projecteren.

Foto’s van de opgepompte S5 zie je in de gallery hierboven en voor de gelegenheid heeft ABT ook nog de onderstaande video de wereld ingeslingerd.