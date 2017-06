Deze beer staat op de spoiler van een Koenigsegg

Zo'n Koenigsegg is ook wel een bear necessity in Monaco, waar de foto is genomen.

Het gaat waarschijnlijk om een Ursus Monegaskus, een speciale soort die alleen voorkomt in het Prinsdom. Ze plegen daar door de mondaine straten te schuifelen op zoek naar honeys honing. Vanwege de inclinatie van de Monegaskische beer om wulpse supercars aan te randen, wordt de soort gekscherend ook wel l’ours cornée genoemd. Dat is Frans voor ‘de geile beer‘.

Maar genoeg gekkigheid, laten we eens nader bestuderen welke gekkies er achter deze actie zitten. We kregen een tip van Karl, die op Instagram een foto tegenkwam van een man die achterop de spoiler van een Koenigsegg.

De tekst bij de foto lijkt te suggereren dat een willekeurige derde op de spoiler is gaan staan, maar waarschijnlijk gaat het gewoon om wat humor tussen het hypercar-volk onderling. Op de foto kwam echter nogal wat haat van mensen die vinden dat dit soort shenanigans niet passen. De spoiler van de perperdure Koenigsegg zou namelijk makkelijk beschadigd kunnen worden. De eigena(a)r(en) die van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen met hun geld besloten daarop te double-downen met de volgende foto’s.

Haters gonna hate?



Bedankt Karl voor de tip!