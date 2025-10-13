Klant belazert dealer met teruggedraaide Lambo

De dealer was er nog ingetrapt ook.

Teruggedraaide tellers zijn helaas een wijdverbreid fenomeen. Meestal wordt de teller teruggedraaid bij hoge kilometerstanden. Een Lambo-eigenaar besloot de teller echter al terug te draaien bij 23.000 kilometer.

Het verhaal is als volgt: een klant wilde bij een Amerikaanse Jaguar Land Rover-dealer zijn Lambo inruilen op een Range Rover. De auto in kwestie – een Huracán EVO Spyder – had nog maar 2.100 kilometer op de teller. Ten minste, dat dacht de dealer. Zij gingen dus akkoord met de inruil.

Het voordeel van de kilometerstand terugdraaien van 23.000 naar 2.100 kilometer is dat je niet zo snel het verschil ziet. Een goed verzorgde auto met 23.000 kilometer kan prima doorgaan voor een gloednieuwe auto. Je zult geen versleten stoelen hebben die verraden dat de teller is teruggedraaid. En de auto is toch een stuk meer waard.

De dealer had in eerste instantie niks in de gaten. Zij kwamen er pas achter nadat ze de auto verkocht hadden. Toen de nieuwe eigenaar een beurtje liet doen bij de Lambo-dealer kwam de daadwerkelijke kilometerstand aan het licht. De koper was hier niet blij mee en liet de koop ongedaan maken.

De Land Rover-dealer heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen de klant die de auto inruilde. Dat zouden ze wel moeten winnen. Dus misschien is het toch niet zo’n slim idee om een auto terug te draaien van 23.000 kilometer naar 2.100 kilometer.

Via: Carscoops