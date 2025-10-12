Dit is de goedkoopste Volkswagen Arteon van Marktplaats

Kooooooop dan, deze goedkoopste Volkswagen Arteon van Marktplaats…

Ook al ben je steenrijk, tegenwoordig wil je natuurlijk geen nieuwe auto meer kopen. Sowieso zijn er niet zoveel echte DO WANT auto’s meer op de markt. Maar daarnaast is alles wat er nog wel is, mokerduur door inflatie en belasting, plus uitgerust met piepjes als je ordentelijk gas geeft. Je moet dus minimaal iets hebben van voor 2024, waar ook nog geen gemandateerde black box in zit die meekijkt of je je wel netjes gedraagt.

Zodoende ben je aangewezen op het alom geprezen Marktplaats. Daar vind je bijvoorbeeld een lekkere D-segmenter van Volkswagen, in de vorm van deze nog vrij recente Arteon. De ‘Passat met sjeu’, is vorig jaar helaas van de markt verdwenen, vermoedelijk omdat ‘ie wat sjeu had. Maar als okkazie is er nog volop keuze. Zo premium als de B5 Passat, was de Arteon ook al niet meer. Maar goed, dat zijn inmiddels wel echt oude auto’s. Dus keken we eens hoeveel je minimaal moet neerleggen, om er wat recenter en potentieel patenter bij te rijden.

Op Marktplaats vonden we dit zilvergrijze exemplaar met 1.5 TSI onder de kap. Stiekem is dat een 1.4 motor, als we de 1.448 cc afronden naar de meeste nabije decimaal achter de komma. Maar Volkswagen noemde ‘m 1.5, wellicht ook om de krachtbron te distantiëren van de eerdere 1.4-tjes. Die hadden niet de beste reputatie en moesten er, zeker in de zwaardere auto’s van het concern zoals de Škoda Kodiaq, heel hard aan trekken om de auto voort te bewegen. Waardoor het verbruik in de praktijk ook tegenviel. De 1.5 heeft in dat opzicht toch net dat kleine beetje meer.

Deze Arteon is met deze motor en gewoon alleen voorwielaandrijving, bovendien niet echt zwaar. Het ledig gewicht is 1.404 op kenteken. Voor zo’n kloeke moderne sedan, geen schokkerend getal. Wellicht komt dat door de MQB-basis. Waar genoemde B5 Passat nog het onderstel deelde met de Audi A4, zijn de genen van de latere Passats (en Arteons) wat bescheidener. Deze blepper staat in principe op dezelfde basis als de Golf en bijna alle andere ‘normale’ modellen van het VAG-concern.

In de lengte meet deze Arteon echter net zoveel als een G3x BMW 5-Serie. Binnen zit je dus gewoon op ruim bemeten kloeke stoelen, in dit geval bekleed met stoffen bekleding. De ergonomie is allemaal prima. Hier nog geen overload aan haptische toetsen. Je voelt je direct thuis. Extreem luxe is het niet. Maar de basics zijn er wel. Full map navi, klimaatregeling, sportstoelen…

Dit exemplaar uit 2018 heeft 167.182 kilometer achter de rug en is van tweede eigenaar. Met een vraagprijs van 16.950 Euro, ga je de komende jaren dus nog wel iets afschrijven. Maar daarvoor heb je in die tijd wel een kloeke bak onder je achterwerk. Bovendien ben je door de eindeloos doorbeukende geldpersen ongeveer hetzelfde kwijt als je drie keer naar de supermarkt gaat dezer dagen, dus ja. Koop dan?