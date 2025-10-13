Met deze oerdegelijke auto’s kun je de meeste kilometers maken

Nieuw onderzoek laat zien wat de beste kilometervreters zijn.

Een van de zaken die je niet kunt testen bij een nieuwe auto is de duurzaamheid. Oftewel: hoe lang gaat een auto mee? Je zult toch vooral moeten afgaan op de reputatie van een bepaald merk. Daarvoor moet je naar het verleden kijken, al weet je wat ze zeggen over in het verleden behaalde resultaten.

Het Amerikaanse iSeeCars heeft uitgezocht welke auto’s in de praktijk het langste meegaan. Om precies te zijn hebben ze gekeken welke modellen de grootste kans hebben om de 402.336 kilometer te halen. Mocht je denken ‘Wat een arbitrair getal’: dat is 250.000 miles.

Je had waarschijnlijk al kunnen raden dat merken uit een bepaald land goed zouden scoren. Wat blijkt? We zien een totale dominantie van Toyota en Lexus. Maar liefst elf auto’s in de top 15 zijn een Toyota of een Lexus, en veertien van de vijftien modellen zijn Japans.

Hieronder de top 20, met tussen haakjes de kans dat een model de 250.000 miles haalt. Ter indicatie: het gemiddelde is 4,8%, dus verreweg de meeste auto’s halen dit niet.

Toyota Sequoia (39,1%) Toyota 4Runner (32,9%) Toyota Highlander Hybrid (31%) Toyota Tundra (30%) Lexus IS (27,5%) Toyota Tacoma (25,3%) Toyota Avalon (18,9%) Lexus GX (18,3%) Lexus RX Hybrid (17%) Honda Ridgeline (14,7%) Honda Pilot (13,1%) Honda Odyssey (13%) Chevrolet Silverado 1500 (12,9%) Toyota Highlander (12,7%) Toyota Prius (12,2%) Chevrolet Suburban (11,8%) Honda Civic (10,9%) GMC Sierra 1500 (10,8%) Lexus RX (10,6%) Honda CR-V (10,6%)

Nu hebben we verder niet zo veel aan dit lijstje, want het zijn bijna allemaal modellen die niet in Europa leverbaar zijn. Alleen de Lexus RX, Toyota Prius en Honda Civic zijn enigszins relevant voor ons. Helaas vermeldt het onderzoek niet naar welke generaties er gekeken is.

Dit lijstje zegt wél iets over de bouwkwaliteit van deze merken in het algemeen. De Japanners schroeven oerdegelijke auto’s in elkaar, dat blijkt maar weer.

Bron: iSeeCars