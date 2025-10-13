Met deze oerdegelijke auto’s kun je de meeste kilometers maken

Nieuw onderzoek laat zien wat de beste kilometervreters zijn.
Een van de zaken die je niet kunt testen bij een nieuwe auto is de duurzaamheid. Oftewel: hoe lang gaat een auto mee? Je zult toch vooral moeten afgaan op de reputatie van een bepaald merk. Daarvoor moet je naar het verleden kijken, al weet je wat ze zeggen over in het verleden behaalde resultaten.
Het Amerikaanse iSeeCars heeft uitgezocht welke auto’s in de praktijk het langste meegaan. Om precies te zijn hebben ze gekeken welke modellen de grootste kans hebben om de 402.336 kilometer te halen. Mocht je denken ‘Wat een arbitrair getal’: dat is 250.000 miles.
Je had waarschijnlijk al kunnen raden dat merken uit een bepaald land goed zouden scoren. Wat blijkt? We zien een totale dominantie van Toyota en Lexus. Maar liefst elf auto’s in de top 15 zijn een Toyota of een Lexus, en veertien van de vijftien modellen zijn Japans.
Hieronder de top 20, met tussen haakjes de kans dat een model de 250.000 miles haalt. Ter indicatie: het gemiddelde is 4,8%, dus verreweg de meeste auto’s halen dit niet.
- Toyota Sequoia (39,1%)
- Toyota 4Runner (32,9%)
- Toyota Highlander Hybrid (31%)
- Toyota Tundra (30%)
- Lexus IS (27,5%)
- Toyota Tacoma (25,3%)
- Toyota Avalon (18,9%)
- Lexus GX (18,3%)
- Lexus RX Hybrid (17%)
- Honda Ridgeline (14,7%)
- Honda Pilot (13,1%)
- Honda Odyssey (13%)
- Chevrolet Silverado 1500 (12,9%)
- Toyota Highlander (12,7%)
- Toyota Prius (12,2%)
- Chevrolet Suburban (11,8%)
- Honda Civic (10,9%)
- GMC Sierra 1500 (10,8%)
- Lexus RX (10,6%)
- Honda CR-V (10,6%)
Nu hebben we verder niet zo veel aan dit lijstje, want het zijn bijna allemaal modellen die niet in Europa leverbaar zijn. Alleen de Lexus RX, Toyota Prius en Honda Civic zijn enigszins relevant voor ons. Helaas vermeldt het onderzoek niet naar welke generaties er gekeken is.
Dit lijstje zegt wél iets over de bouwkwaliteit van deze merken in het algemeen. De Japanners schroeven oerdegelijke auto’s in elkaar, dat blijkt maar weer.
Bron: iSeeCars
Reacties
PunicaOase zegt
Oké, van al deze auto’s moet ik heel erg gaaaaapen!!
ghengiskhan zegt
Dat dus. De auto’s halen de kilometerstanden wellicht maar de bestuurder is dan al lang dood door terminale verveling. Dan liever blij (soort van) naast een weigerachtige Alfa Romeo staan.
Johanneke zegt
Hier in Europa in ieder geval zeggen Lexus en Toyota dat de serviceinterval van hun auto’s 15.000km is, veel europese merken zeggen 30.000km. Dat helpt ook om auto’s langer goed te houden, naast de puike bouwkwaliteit natuurlijk.
mashell zegt
Is dat zo? Ik zou zeggen dat als er om de 15k onderhoud nodig is dat er dat het wijst op een lagere kwaliteit dan onderhoud om de 30k.
kniesoor zegt
De eenzijdigheid van het lijstje werpt de vraag op hoe onafhankelijk iSeeCars is en/of hoe dit onderzoek is gedaan. Ja, Toyota bouwt doorgaans bovengemiddeld betrouwbare oto’s, statistieken liegen niet. Maar dat ze nou zó veel betrouwbaarder zijn dan al het andere wat er te koop is waag ik te betwijfelen.
numpty zegt
De meest betrouwbare auto’s in Amerika… lekker relevant ook.. De meeste auto’s/modellen op dit lijstje zijn hier niet eens te koop, afgezien van de enkele die op een parallel-import uit de states gehaald word.
PunicaOase zegt
Dat staat ook al in de blog?!
PunicaOase zegt
Neem nog een lekkere koffie ;-)
numpty zegt
Ja, het staat er… dus… lekker relevant… koffie al op, dus scherp genoeg… misschien zelf even doen.
PunicaOase zegt
Lange teentjes? Je herhaalde wat er al in de tekst staat, dus dan lijkt het of je het niet gelezen hebt.. of je praat iets na wat niemand boeit omdat iedereen het al gelezen heeft..