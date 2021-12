Klantenservice Tesla met Model Y om te huilen?

Lekker bezig jongens! De klantenservice van Tesla met een specifieke uitvoering van de Model Y lijkt om te huilen.

Tesla is een bijzonder merk. Ze doen dingen net eventjes wat anders dan de anderen. De vergelijking tussen Saab (zoals hier te zien in de uitstekende video van Jason Camissa) is zeker niet vreemd. Wij maakten de vergelijking tussen Saab en Tesla enkele jaren geleden ook al. Lekker eigenwijs.

Maar bij de klantenservice van Tesla gaat het niet altijd even soepel. Nu hebben we het vaak genoeg gehad over de klantenservice van Tesla. Maar nu gaat het fout, nog voordat men de auto daadwerkelijk kon kopen.

Dit overkwam diverse mensen die een Model Y hebben besteld. De levering van dit model is lekker op gang gekomen, maar dat geldt niet voor alle specificaties. Bij de introductie waren er meer varianten dan dat er uiteindelijk gebouwd gaan worden. Zo configureerde een klant een Tesla Model Y Long Range RWD, dus met de grote accu, maar enkel aandrijving. Op zich geen vreemde gedachte, want dan heb je de grootste range.

Klanten hadden al de benodigde 2.500 dollar aanbetaald om de auto te reserveren. Tussen het moment van reserveren en leveren gebeurde er een hele hoop. De prijzen daalden eerst en stegen vervolgens. Ook werd de Long Range RWD uit het gamma gehaald en kon je enkel kiezen voor een Long Range of een Performance.

Uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijke. Tesla kon de auto’s niet leveren, simpelweg omdat ze niet geproduceerd gingen worden. Tesla bood vervolgens twee opties aan: óf opwaarderen naar een Long Range AWD óf de order cancelen. Dat opwaarderen is alleen mogelijk tegen de huidige prijzen, waardoor men 10 mille extra moet ophoesten. Bij het cancellen van de order krijgen klanten hun aanbetaling gewoon terug. De klantenservice van Tesla is wel erg minimaal voor mensen die twee (!) jaar wachten op hun auto:

Hi XXXXX



We’re contacting you regarding your Model Y order XXXXXXXX placed on January 23, 2020. We’d like to help you update your configuration, as we do not build the configuration you originally selected. We’re excited to support you through the process and deliver your reconfigured Model Y at your earliest convenience.



To update your configuration, please sign in to your Tesla Account and select Update Design by December 16, 2021.



If we do not hear from you by December 16, 2021, we will assume that you no longer wish to purchase a vehicle. We will automatically cancel your order and refund your order deposit.



Thank you for supporting the world’s transition to sustainable energy.



Best Regards,



The Tesla Team

Team Tesla, leuker kunnen ze het niet maken.