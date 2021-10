Tesla verwijdert beloofde Cybertruck specs van website

Shocker! Tesla heeft de beloofde specs en prijzen van de Cybertruck van haar website afgehaald.

Tesla trok in 2019 met veel fanfare het doek af van de bizarre Cybertruck. De introductie ging gepaard met een episch Elon-moment. Men had bedacht dat het gaaf zou zijn om te tonen hoe robuust de Cybertruck wel niet is door projectielen tegen de ruiten aan te gooien. Zie het een beetje als een iPhone laten vallen filmpje op Youtube. Probleem was alleen: de ruiten gingen keihard stuk. Oops.

Het maakte echter allemaal niet uit. Sterker nog, het vergrootte alleen maar de hype van de zeer bijzonder vormgegeven ongelakte pickup. Velen vroegen zich echter wel meteen af hoe levensvatbaar de scherpe gigant daadwerkelijk was. De hoekige roestvrijstalen neus nodigt nou niet bepaald uit om er als onverwacht overstekende voetganger je hoofd tegenaan te vleien, om maar wat te noemen.

Tesla beloofde desalniettemin dat de auto eind 2021 op de markt zou komen. Een spannend vooruitzicht, daar met name in thuismarkt Amerika de pickup markt immers even gigantisch als conservatief is. Was het gewaagde design nou gek of geniaal? Veel fans waren meteen overtuigd en deden een aanbetaling. Al moet daarbij aangetekend worden dat die aanbetaling maar 100 Dollar betrof. Dat is nog net wat minder dan dan het aandeel Tesla dagelijks in waarde stijgt.

Qua specs had Tesla meteen al een aantal varianten in gedachten. De goedkoopste Cybertruck moest op de markt komen voor minder dan 40.000 Dollar. Daarboven stond dan de Dual Motor versie voor een kleine 50 ruggen en de blubberdikke Tri Motor variant voor net geen 70.000 Ekkerdollars. De range zou respectievelijk 250+, 300+ en 500+ mijl bedragen.

Inmiddels is al een tijdje duidelijk dat de Cybertruck níet eind dit jaar nog op de markt komt. Tesla mikt nu op eind volgend jaar voor de eerste exemplaren. De echte grote getallen moeten dan in 2023 op de markt komen. Het merk is daardoor sowieso niet meer ‘de eerste’ met een elektrische pickup. Concurrenten als Ford en Rivian hebben hun producten in dit segment inmiddels al in de showroom staan.

Het lijkt er nu op dat Tesla ook de beloofde specs een beetje moet bijstellen. Het gaat dan zowel aan de onderkant om de instapprijs als om de epische specs aan de bovenkant. De gedetailleerde omschrijvingen van wat de verschillende versies van de Cybertruck gaan leveren voor welke prijs zijn helemaal weggehaald op de site Tesla. Wel wordt er nu gesproken over een maximale range tot 500 mijl in plaats van de 500+ mijl van voorheen. Het enige wat je verder nog steeds kan doen, is de aanbetaling van 100 Dollar maken.

Waarvan akte. Denk jij dat de Cybertruck de hype alsnog gaat waarmaken? Laat het weten, in de comments!