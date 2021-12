Spot Wouter en win een BMW Driving Experience!

Spot @Wouter in de BMW Driving Experience M440i en win 2 tickets!

Om het jaar op een leuke manier af te sluiten hebben we een winactie in samenwerking met BMW Driving Experience en Goodyear.

Wat kan je winnen?

We geven 2x een set van 2 Autoblog Driving Experience Cadeaubonnen (waarde € 169,- per cadeaubon) weg. Hiermee kan je dus samen met bijvoorbeeld een vriend, vriendin, familielid of collega deelnemen aan een Autoblog Driving Experience in 2022. Dan heb je het eerste leuke evenement voor het komende jaar alvast staan!

Een indruk van deze Autoblog BMW Driving Experience zie je in de bovenstaande video.

Wat moet je doen om te winnen?

We hebben @Wouter een nogal opvallende BMW meegegeven voor de komende weken. Het is jullie taak om Wouter in Nederland te spotten in deze auto. Vervolgens deel jij je foto op social media (Instagram en/of Facebook) en je tagt @autoblognl en @BMWdrivingexperiencenl in jouw post. Moeilijker wordt het niet.

Je mag natuurlijk ook de foto uploaden op autoblog.nl/spots, door dat te doen ding je ook direct mee naar de prijzen! En zoals gezegd, we geven tweemaal een set van 2 cadeaubonnen weg voor een Autoblog Driving Experience 2022.

Dit is een actie van Autoblog in samenwerking met BMW Driving Experience en Goodyear!