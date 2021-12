Ecclestone vice-president FIA na verkiezingen

En zo houd Ome Bernie alsnog een vinger in de pap nu Ecclestone vice-president is na de FIA presidentsverkiezingen. Het is alleen wel de rechter Ecclestone die vice-president is geworden en niet de linker.

Bernie Ecclestone is een van de grootste legendes in de Formule 1. Dankzij hem is de sport wat het nu is: een enorm kapitalistisch spektakel. De excentrieke Brit nam in 2016 een stap terug, maar bleef nog wel verbonden met de F1 tot 2017, toen hij door Liberty uit zijn functie werd gezet.

Maar nu is er weer een beetje Ecclestone-invloed in de sport, want Fabia Ecclestone is verkozen tot Vice-President van de FIA. Daarnaast is er ook een nieuwe FIA-president. Bij de verkiezingen werd Jean Todt hoe dan ook vervangen. Hij had namelijk zijn derde termijn erop zitten, het maximum aantal termijnen. De plaats van Todt wordt ingenomen door Mohammed bin Sulayem.

Fabiana Ecclestone

Overigens is Fabiana Ecclestone niet de enige Vice-President. Er zijn er namelijk 7 in totaal. Voor elk werelddeel is er een aparte FIA Vice-President. Ecclestone is verantwoordelijk voor de racerij in Zuid-Amerika.

Zij werkte op de marketingafdeling van de Braziliaanse GP in 2009. In die functie leerde Fabiana dan ook Bernie Ecclestone kennen. Het was liefde op het eerste gewricht. Er is namelijk een vrij groot leeftijdsverschil tussen Fabiana (45) en Bernie, die volgens de laatste koolstofdatering 91 jaar oud is.

Ze zijn overigens al een tijd getrouwd (sinds 2012) en hebben samen een zoon, Ace. Ja, Bernie werd op zijn 89e nog een keer vader.