Klein ongeluk met klassieke Jaguar in Drachten

Auto’s worden steeds veiliger. Dat is natuurlijk om te zorgen dat je veilig op je bestemming terecht komt. Dan bedoelen we niet alleen de toevoeging van airbags, kreukelzones en andere vormen van veilige hulpjes: ook ESP, ABS en andere rijhulpassistenten zorgen voor het beheersen van je auto. Er zijn auto’s die dat nog niet hadden, die nog wél op de weg te vinden zijn. Eén daarvan is deze Jaguar Mk. II uit 1961, die bij een klein ongeluk betrokken raakte.

We moeten zeggen: met deze omstandigheden de weg op is dapper. Helaas is de reden dat je het moet laten het risico. Dat ging vandaag helaas mis net buiten Drachten (Drachtstercompagnie) in Friesland.

De klassieker vloog uit de bocht. Na het ongeluk kwam de Jaguar in de sloot terecht. Dat is natuurlijk erg lullig, maar een opluchting is het feit dat de eigenaar er ongedeerd vanaf kwam. Ook lijkt het alsof de Jaguar na het ongeluk niet enorm beschadigd raakte.

Waarom de Jaguar Mk. II van de weg raakte, is niet bekend. De politie was snel ter plaatse en na een korte check in de ambulance kon ook de eigenaar – deuk in ego incluis – zonder gevolgen verder met zijn leven. Ook de berging van de Jaguar is goed verlopen.

De Mk. II was dé luxueuze limousine van Jaguar in de jaren ’50 en ’60. De auto was bijzonder door zijn design met vele ronde vormen. Heden ten dage zijn er nog liefhebbers te vinden met een exemplaar van de Jaaaag: er rijden er nog een stuk of 150 op onze wegen. Een exemplaar in betere staat check je bijvoorbeeld op Autojunk.

Foto’s: De Vries Media