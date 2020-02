Te koop in Nederland: een originele Bugatti Veyron

Altijd al een originele Bugatti Veyron gewild? Dit is je kans: er staat er eentje te koop op Nederlandse bodem.

De ultieme auto

Het uiterste van nummers: dat was de Bugatti Veyron in 2005. Als een uit de hand gelopen grap (zoals het verhaal ook zegt dat het ging) was de auto iets wat de wereld nog nooit gezien had. Een 8.0 liter W16 met vier turbo’s die 1.001 pk levert. Naast het getal wat iedereen het meest uitmaakt: een topsnelheid van 407 km/u. Ongekend voor een straatauto. Het allermooiste van de Veyron is dat het geen one trick pony is. De auto is ook luxueus en bijzonder doch simpel vormgegeven. Waarschijnlijk heeft geen één auto zo veel tongen losgemaakt als de Bugatti Veyron. In ieder geval in de recente geschiedenis.

Een ander getal wat je niet moet onderschatten is de prijs. In Nederland was de Veyron ooit duurder dan 1,5 miljoen euro. Er zijn een hoop duurdere versies geweest, zoals de SuperSport, Grand Sport (cabrio) en een hele berg one-offs in een speciale kleurstelling.

Het origineel

Maar laten we eens teruggaan naar het begin. Dat is de 16.4. Dat getal staat niet voor de motorinhoud, maar voor het feit dat de auto 16 cilinders en vier turbo’s heeft. Met kenmerkende twaalfspaaks chromen velgen, een enorme uitschuifbare spoiler en de mogelijkheid om twee kleuren te kiezen, was de auto herkenbaar iets bijzonders. Volgens velen is het origineel het mooiste.

Wie al jaren zit te wachten op een Bugatti Veyron: er staat er nu eentje te koop in Nederland. Dus zoek even je oude sok op en kijk hoe veel flappen of centen daar nog in zitten.

Het exemplaar van de Veyron wat te koop staat is één van die originele 16.4’s. De kleurstelling is zwart met donkerrood/bruin als tweede kleur. Het chroom en de lak glimmen als nooit tevoren.

Het thema donkerrood zet zich voort in het interieur. Alles wat je ziet is uitgevoerd in een donkere tint rood, met alleen op het stuur en in de middenconsole klassiek aluminium. Iets wat Bugatti toen al deed en met de nieuwe Chiron herhaalt: geen centraal geplaatst infotainmentscherm. Dat veroudert: Bugatti wilde geen verouderd interieur. Geef toe: dat is best gelukt.

Goed, tot zo ver de beschrijving. Dit exemplaar van de bizarre Bugatti Veyron staat nu in Nederland te koop. Degene die de verkoop doet is Classic Youngtimers. De auto in kwestie komt uit Duitsland en komt uit 2006. In die veertien jaar heeft de auto 12.000 km geklokt: minder dan 1.000 per jaar. Het ziet er allemaal netjes uit: je mag er dan ook nog 1.280.000 euro voor neertellen. De overige informatie kun je vinden in de advertentie van Classic Youngtimers. Een mooie afsluiter: Bugatti kondigde deze week aan dat ze alles eraan gaan doen om de beste zorg te leveren voor je oude(re) modellen. Duur, maar betere zorg is er niet.