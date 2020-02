Gelekt: Volkswagen Tiguan-facelift krijgt vleugje Golf VIII

Een foto van de nieuwe Volkswagen Tiguan is namelijk gelekt.

In de SUV-jungle is het wapen van Volkswagen de Tiguan. We kennen de compacte SUV van Volkswagen nog niet zo heel lang. Kleine anekdote: de Tiguan in zijn bijna definitieve vorm heeft een grote indruk gemaakt op een jonge versie van ondergetekende. Met zijn knaloranje lak à la W12 Nardo en oranje profiel op de banden was dat een leuk ding om te zien.

De productieversie was natuurlijk iets tammer. Het maakte niet uit: de eerste generatie Tiguan speelde goed in op de wens van compacte SUV’s. De verhoogde Golf was geliefd.

Wegens succes verlengd

De tweede generatie Tiguan (rijtest) zette die trend voort. Ook dat is een compacte SUV op Golf-basis (MQB), die tegenwoordig ook beschikbaar is als zevenzits Allspace. De auto gaat al mee sinds 2015 en dus is het hoog tijd voor een facelift. Met de autoshow van Genève aan de horizon kunnen we die snel verwachten.

Lek

Helaas voor Volkswagen, maar gelukkig voor ons, is de facelift van de Volkswagen Tiguan vandaag gelekt. Hun fotolocatie voor de persfoto’s was niet hermetisch afgesloten: een schietgrage paparazzo greep zijn kans. CocheSpias deed hun ding op Instagram.

Wat we zien doet ons denken aan de recent gefacelifte Volkswagen Atlas in de VS. De designtaal van de Tiguan viel een klein beetje buiten de boot, met zijn veelal hoekige designelementen. Volkswagen wil dit oplossen door de koplampen te laten lijken op de nieuwe Golf. Met twee L-vormige LED-strips die doorlopen in de grille past de nieuwe Tiguan weer helemaal bij zijn merkgenoten. Ook al lijkt de auto nieuw, het gaat wel echt om een facelift. De zijkant verraadt dit.

Net op tijd

Zoals gezegd mogen we de Tiguan verwachten in Genève, maar daarover zijn nog geen definitieve uitspraken gedaan. Dat het hoog tijd is voor een update, dat is duidelijk. Vijf jaar is lang voor een auto: het bewijst wel dat de Tiguan lekker boert.