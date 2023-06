Klein maar stoer: dit is de Volvo EX30 Cross Country

Deze ruige Volvo EX30 Cross Country kun je straks gewoon bestellen.

Volvo is een mooi merk, maar ook een beetje een braaf merk. Dat geldt des te meer voor het nieuwste model, dat eerder vandaag onthuld werd. De Volvo EX30 is namelijk een compacte elektrische cross-over. Veel braver dan dat wordt het niet.

Volvo heeft echter ook gedacht aan de mensen voor wie het wat stoerder mag. Voor hen is er de Volvo EX30 Cross Country. Dit label kennen we natuurlijk van de opgehoogde stationwagens, maar nu past Volvo het ook toe op een cross-over. Dat is een beetje dubbelop, maar dat maakt verder niet uit.

De Volvo EX30 Cross Country staat daadwerkelijk hoger op zijn pootjes, wat optisch versterkt wordt door de zwarte randen om de wielkasten. Die lijken daardoor groter. Het thema zwart zien we ook terug in de opvallende vlakken op de voor- en achterkant. Al zullen die een stuk minder opvallen als je een zwarte EX30 bestelt.

De EX30 Cross Country krijgt ook zwarte velgen, in 18 of 19 inch. Voor de echte stoere look moet je natuurlijk de kleinste velgen kiezen, zodat je speciale dikkere banden krijgt. Op de plaatjes zien we ook nog een bagagerek met een reserveband, maar we gokken dat dit niet standaard zal zijn.

Als je zo’n ruige Volvo EX30 wel ziet zitten, zul je iets langer geduld moeten hebben. In eerste instantie kun je namelijk alleen de normale EX30 bestellen. De Volvo EX30 Cross Country zal pas vanaf volgend jaar te bestellen zijn. Het is nog niet bekend wat de meerprijs wordt.