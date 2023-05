Volvo EX30 gelekt: dit is jouw volgende leaseauto!

De Volvo EX30 is gelekt en wat is het een plaatje geworden. Toch?

De elektrische Volvo XC40, de XC40 Recharge, is een enorm succes in ons land. De auto beidt alles wat wij Nederlanders willen. Dus een compacte crossover met een premium badge, luxe uitrusting, elektromotor en de mogelijkheid om R-Line pakketje te monteren, ondanks dat Volvo al heel lang niets met een R-badge heeft geproduceerd.

Dus wat doe je na zo’n enorm succes? Precies, je komt met een bijna identiek product. Net zoals niemand Twilight Zone en Tribal Dance van 2 Unlimited: ook bijna hetzelfde, maar iedereen bleef het kopen. De compacte crossover gaat de Volvo EX30 heten en zal een compacte premium elektrische crossover zijn. Dat is overduidelijk te zien aan de gelekte patenttekeningen van de Volvo EX30 die cochespias wist te vinden.

Volvo EX30 gelekt

De auto is niet helemaal identiek aan de XC40, zowel qua concept als uitwerking. Ten eerste is de EX30 een half maatje kleiner, zoals het cijfer 30 al indiceert ten opzichte van de 30.

Ook zal de EX30 een ‘pure’ elektrische auto worden. De huidige XC40 Electric staat op het CMA-platform (Compact Modular Architecture). Dat bodemsectie geschikt voor benzine, diesel, PHEV en volledig elektrische aandrijflijnen.

De Volvo EX30 staat op het SEA-platform van de Geely-groep. Die bodemplaat is alleen voor elektrische auto’s. Dit betekent dat men veel meer de voordelen qua packaging kan uitbuiten.

Je hebt immers geen ruimte meer nodig voor prehistorische items als cardanassen, versnellingsbakken, uitlaten en oh ja, een complete verbrandingsmotor met alle aanhangsels die je nodig hebt voor de koeling en te zorgen dat de uitstoot een beetje in de perken blijft.

Geen verrassing, geen teleurstelling

Qua uiterlijk is het – om eerlijk te zijn – niet echt een verrassing. Dat wil niet zeggen dat de auto niet mooi is, want dat is ‘ie wel. Het is namelijk eigenlijk gewoon een kleine Volvo EX90. In tegenstelling tot veel andere merken heeft Volvo een relatief eenvoudige en sobere designtaal. Dat is niet heel erg spectaculair, maar wordt wel fraai oud.

De Volvo EX30 beleeft zijn debuut op 7 juni dit jaar. Vervolgens komt ‘ie – hoogstwaarschijnlijk – na de zomer op de markt. Qua techniek en motoren verwachten we techniek van de Smart #1 te zien, die staat immers op hetzelfde platform. Dus het begint met eenvoudige versie met achterwielaandrijving en toppers met AWD.

