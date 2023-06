Volvo EX30 vanaf 37K en snelste Volvo ooit

De gloednieuwe Volvo EX30 is een bom op wielen, tegen een vriendelijke prijs.

Nou, dames en heren, het heeft eventjes geduurd, maar na een reeks aankondigingen, teasers en het ‘lekken’ van informatie is ‘ie hier dan: de gloednieuwe Volvo EX30! Dat de auto eraan kwam was dus geen verrassing meer. Al bij de introductie van de grote Volvo EX90 lieten de Zweden een glimp zien van een kleiner model.

Kleine premium elektrische crossovers zijn enorm populair tegenwoordig, dus het zal je niet verbazen dat de Volvo EX30 een kleine premium elektrische crossover is. Het model wordt ónder de XC40 gepositioneerd. In tegenstelling tot de XC40 is de EX30 altijd elektrisch, terwijl je bij de XC40 de keuze hebt tussen benzine, diesel (niet in NL), plug-hybride en volledig elektrisch.

De EX30 staat op het SEA-platform. SEA staat voor Sustainable Experience Architecture en is van origine van Geely. Voor de EX30 is gekozen voor het kleinere SEA2-platform. Deze deelt de EX30 met de Zeekr X en Smart #1. De EX30 is 4,23 meter lang, 1,83 breed en 1,55 meter hoog, waarmee het een typische C-segment auto is. Dat geldt ook voor de wielbasis van 2,65 meter.

Aandrijflijnen nieuwe Volvo EX30

Er zijn drie aandrijflijnen beschikbaar voor de compacte Zweedse crossover. Het begint met de Single Motor. Dat is al geen stakker met 272 pk en 343 Nm. Daarmee kun je in 5,7 seconden naar de 100 km/u accelereren. We mogen het niet zeggen, maar eigenlijk is dat overkill voor een instapper.

Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 49 kW haalt 344 km op een lading, volgens de WLTP. Een stapje hoger op de ladder staat vervolgens de Single Motor Extended Range. Deze heeft dezelfde 272 pk en 343, maar sprint in 5,3 seconden naar de 100 km/u. Dankzij de grotere 64 kWh-batterij haal je hiermee 480 km op een volle accu.

Het topmodel is de Twin Motor Performance. Deze heeft een motor op de voor- en achteras. Het maximumvermogen van deze compacte kanonskogel is 428 pk en het koppel bedraagt een meer dan vorstelijke 543 Nm. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 3,6 seconden! Daarmee is het de snelste Volvo ooit! De topsnelheid voor alle EX30’s is identiek aan die van andere Volvo’s, want bij 180 km/u vinden de Zweden het mooi geweest.

Kleine carbon footprint

Wat kunnen we verder over de Volvo EX30 vertellen? Nou, een hele hoop! Zo heeft de auto een bijzonder kleine carbon footprint. Als je 200.000 kilometer ermee rijdt is de uitstoot minder dan 30 ton, een kwart schoner dan de al vrij schone C40. Het is sowieso een milieuvriendelijke rakker, want de auto bestaat voor 25% uit gerecycled aluminium, 17% gerecycled staal en 17% gerecycled plastic.

Qua rijassistenten kunnen we twee bijzondere dingen melden. Optioneel kun jePilot Assist krijgen. Als je de indicator voor de clignoteur aanraakt, helpt de auto met inhalen. Ook nieuw is het Park Pilot Assist. Daarbij kan de auto zélf een parkeerplaats uitzoeken en zelf inparkeren.

Calm view opvolger Night Panel

De Volvo EX30 is perfect voor mensen die een Saab hadden en een opvolger zoeken. Bij Saab had je namelijk vroeger het Night Panel, waarmee alle verlichting op het dashboard uitging, behalve de snelheidsmeter. Bij Volvo hebben ze nu ‘calm view’, dat een soortgelijke functie heeft. Het centrale infotainmentscherm heeft een diameter dan 12,3 inch. Google Services, draadloze Apple CarPlay, EX30-app, USB-C poorten voor en achter, 5G connectiviteit én over-the-air-updates zijn allemaal standaard.

In het interieur kun je kiezen uit vier verschillende ‘designs’: Breeze, Indigo, Mist en Pine. Volvo maakt gebruik van diverse stoffen, waaronder denim. Lederen bekleding is niet meer mogelijk. Een ander opmerkelijk dingetje in het binnenste van de EX30 is de soundbar. Deze loopt over de gehele breedte van het dashboard en maakt speakers in de deuren overbodig.

Prijs

Nou, we hopen dat ook jij helemaal warm bent gelopen voor de nieuwe Volvo EX30. Aangezien je Nederlands bent, is die kans erg groot, want kleine Volvo’s doen het in Nederland doorgaans uitstekend qua verkopen. De EX30 kun je vanaf nu pre-orderen. De productie start later dit jaar, met de eerste leveringen begin 2024. Een extra ruige Volvo EX30 Cross Country is bevestigd. Prijzen hebben we ook voor je! De instapprijs is 36.795 euro en 519 euro per maand in de private lease (60 maanden, 10.000 km per jaar).

Die prijs doet ons vermoeden dat de auto een enorm succes gaat worden. Voor 37 mille kunnen wij zo snel geen snellere auto bedenken. En dan zit je gewoon in een keurige Zweedse premium crossover.

Prijsvergelijking concurrentie Volvo EX30:

Meer lezen? Check dan hier de geschiedenis van de kleine Volvo!