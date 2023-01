Kleine Volvo EX30 bevestigd: komt al heel snel

De kleine Volvo EX30 komt al echt heel snel onze kant op!

Als Volvo ergens niet consequent in is, dan is het wel in kleine auto’s. Het is alsof ze het niet willen. De Zweedse autofabrikant heeft vaak genoeg bewezen dat ze het namelijk kunnen. Denk aan de 480, C30 en de laatste V40. Allemaal briljante auto’s.

Op dit moment is de XC40 de kleinste Volvo. De keuze van Volvo om dit zo te doen is erg slim. Daar zit nog een redelijke marge op. Waarom kleine en betaalbare auto’s maken die bijna onmogelijk aan de strenge eisen van de consument en overheden gebouwd kan worden.

Kleine Volvo EX30

Enfin, onlangs werd al bekend dat er een model kwam om onder de XC40. In plaats van een hete hatchback, wordt dat een compact crossovertje. De auto gaat EX30 heten. De auto combineert de vormtaal van de nieuwe EX90 met het formaat dat kleiner is dan de XC40. Denk aan een Audi Q2, maar dan elektrisch en heel erg Zweeds.

De Volvo-baas Jom Rowan heeft aan het Australische Car Sales bevestigd dat de auto op 15 juni 2023 zijn debuut zal beleven! Het is de bedoeling dat Volvo met deze auto jongere kopers gaat aantrekken. Wij durven nu al erop te wedden dat alle 65-plussers de stoere uitstraling en hoge instap kunnen waarderen. Trek eronder, caravan erachter en hup: piepers schillen aan de Algarve!

Alleen voor jongeren

Jim Rowan vertrouwt er echter op dat de auto voornamelijk jongere klanten zal aantrekken. Als dat de bedoeling is, waarom bouw je dan in hemelsnaam een crossover? Je gaat toch ook geen bruine corduroy-broeken, Paul & Shark-truien en donkerrode Brogues proberen te slijten aan jongeren?

De auto moet écht heel erg goedkoop worden. Uiteraard wagen wij dat te betwijfelen. Niet dat Volvo’s te duur zijn voor wat ze bieden, maar een Volvo crossover zal altijd wel 40 mille gaan kosten. Wellicht dat ze bij Volvo een interessante abonnementsoptie kunnen koppelen aan de EX30, net zoals concerngenoot Lynk & Co doet met de 01.

Qua formaat zal de EX30 onder de XC40 staat en hoogstwaarschijnlijk gebruik maken van het SEA-platform van Geely. Dit betekent dat de EX30 de Volvo-versie kan gaan worden van de Smart #01.

Meer lezen? Dit is de geschiedenis van de kleine Volvo!