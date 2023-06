24 uur van Le Mans 2023: uitslag kwalificatie

De kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2023 is net achtre de rug. Dit is de uitslag!

We moeten het dit weekend zonder de Formule 1 doen, maar dat betekent niet dat de autosportliefhebber niets te doen heeft. Het is namelijk weer tijd voor de 24 uur van Le Mans. Deze endurancerace der enduranceraces is een ware uitputtingsslag voor mens en machine.

Om eventjes een idee te krijgen van wat deze coureurs (en de auto’s) moeten doorstaan, kunnen we de afgelegde afstanden met elkaar vergelijken. In de Formule 1 rijdt men 300 km (plus een ronde) per race. Als alles een beetje normaal verloopt, zal de winnaar van Le Mans zo’n 5.000 km hebben afgelegd.

Twee kwalificaties

Kwalificeren op Le Mans lijkt daardoor niet zo van belang. Er is een rollende start, de tijden dat de coureurs naar hun wagen moesten rennen ligt alweer lang achter ons. Maar toch is je zo goed mogelijk kwalificeren van groot belang. De teams willen dat de auto’s optimaal hun ronden kunnen rijden, dus je wil niet te veel in het verkeer zitten, met alle risico’s van dien.

Het verschil met Formule 1 is dat er twee kwalificatiesessies zijn op twee verschillende dagen. Komende vrijdag gaat men voor Hyperpole, de reguliere kwalificatiesessie is net achter de rug. Vandaag mochten alle 62 deelnemers kwalificeren, de hyperpole is een speciale sessie waarbij de 8 snelste auto’s per klasse nogmaals kunnen strijden.

Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans 2023

Enfin, de uitslag van de kwalificatie per klasse is als volgt. Houd er dus rekening mee dat dit nog niet de definitieve startgrid is:

Hypercar

Het was mega spannend in dit klassement. De eerste 8 hypercars zaten namelijk binnen een seconde van elkaar! Het circuit is meer dan 13 kilometer lang, dus dat is echt enorm close. Wel is er een duidelijke verdeling qua auto’s, zoals je hieronder kan zien. De Ferrari’s zijn het snelste, de ’s volgen op de voet. Porsche, Cadillac en Peugeot staan daar vlak achter.

Positie Auto Coureur Tijd 1 Ferrari 499P Antonio Fuoco 3:25.213 2 Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi 3:25.412 3 Toyota GR010 – Hybrid Jose Maria Lopez 3:25.485 4 Toyota GR010 – Hybrid Brendon Hartley 3:25.749 5 Porsche 963 Frédéric Makowiecki 3:25.848 6 Porsche 963 Felipe Nasr 3:25.868 7 Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais 3:25.924 8 Cadillac V-Series.R Earl Bamber 3:26.020 9 Porsche 963 Kévin Estre 3:26.900 10 Peugeot 9X8 Mikkel Jensen 3:27.260 11 Peugeot 9X8 Loïc Duval 3:27.850 12 Cadillac V-Series.R Luis Felipe Derani 3:27.960 13 Glickenhaus 007 LMH Romain Dumas 3:28.497 15 Vanwall Vandervell 680 Tom Dillman 3:29.745 16 Porsche 963 Will Stevens Geen tijd

LMP 2

Bij de LMP 2-klasse vermoeden wij dat een Oreca 07 gaat winnen.

Positie Auto Coureur Tijd 1 Oreca 07 Pietro Fittipaldi 3’34.751 2 Oreca 07 Louis Deletraz 3’34.753 3 Oreca 07 Mirko Bortolotti 3’34.793 4 Oreca 07 Paul Loup Chatin 3:34.839 5 Oreca 07 Gabriel Aubry 3:34.985 6 Oreca 07 Reshad De Gerus 3:35.105 7 Oreca 07 Dries Vanthoor 3:35.176 8 Oreca 07 Bent Viscaal 3:35.392 9 Oreca 07 Ben Hanley 3:35.453 10 Oreca 07 Tom Blomqvist 3:35.519 11 Oreca 07 James Allen 3:35.578 12 Oreca 07 Filipe Albuquerque 3:35.587 13 Oreca 07 Giedo van der Garde 3:35.652 14 Oreca 07 Job van Uitert 3:35.691 15 Oreca 07 Albert Costa 3:35.755 16 Oreca 07 Robin Frijns 3:35.853 17 Oreca 07 Maxime Martin 3:35.951 18 Oreca 07 Malthe Jakobsen 3:36.271 19 Oreca 07 Ben Barnicoat 3:36.483 20 Oreca 07 Neel Jani 3:37.213 21 Oreca 07 André Negrao 3:37.498 22 Oreca 07 Anders Fjordbach 3:39.303 23 Oreca 07 Matthieu Vaxiviere 3:59.171 24 Oreca 07 Steven Thomas Geen tijd

LMGTE Am

Nederlands succes in de kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2023! Nicky Catsburg deed uitstekende zaken in de Corvette! Hij mag voor de hyperpole gaan.

Positie Auto Coureur Tijd 1 Ferrari 488 GTE EVO Alessio Rovera 3:51.877 2 Ferrari 488 GTE EVO Davide Rigon 3:51.914 3 Chevrolet Corvette C8.R Nicky Catsburg 3:52.228 4 Aston Martin Vantage AMR Charlie Eastwood 3:52.431 5 Ferrari 488 GTE EVO Daniel Serra 3:52.459 6 Aston Martin Vantage AMR Gustav Dahlmann Birch 3:52.484 7 Ferrari 488 GTE EVO Ulysse De Pauw 3:52.968 8 Ferrari 488 GTE EVO Kei Cozzolino 3:53.263 9 Ferrari 488 GTE EVO Alessio Picariello 3:53.374 10 Aston Martin Vantage AMR Alex Riberas 3:53.406 11 Porsche 911 RSR – 19 Julien Andlauer 3:53.481 12 Porsche 911 RSR – 19 Benjamin Barker 3:53.531 13 Ferrari 488 GTE EVO Jeffrey Segal 3:53.590 14 Porsche 911 RSR – 19 Michelle Gatting 3:53.603 15 Aston Martin Vantage AMR Valentin Hasse-Clot 3:53.703 16 Porsche 911 RSR – 19 Matteo Cairoli 3:53.947 17 Ferrari 488 GTE EVO Louis Prette 3:54.093 18 Porsche 911 RSR – 19 Martin Rump 3:54.129 19 Porsche 911 RSR – 19 Jan Heylen 3:54.137 20 Porsche 911 RSR – 19 Harry Tincknell 3:58.486 21 Aston Martin Vantage AMR Satoshi Hoshino Geen tijd

Innovative Car

Voor de lol doet er ook een heuse Nascar-racer mee. De Camaro heeft een atmosferische 5.8 liter V8 en is veruit de best klinkende auto van het veld.

Positie Auto Coureur Tijd 1 Chevrolet Camaro ZL-1 Mike Rockenfeller 3:47.976

Kortom, die hyperpole-sessie gaat nog een leuke worden!