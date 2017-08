Kleurencombo maakt handtas van een Aventador SV

Het is de hoogste tijd om tegengas te geven aan deze trend.

Lambo’s van nu zijn inderdaad niet meer de rauwe scheurijzers van een jaar of twintig geleden. Je hoeft dus ook geen vliegbrevet meer te hebben om zo’n ding veilig door het verkeer te kunnen loodsen en als je een keer het gaspedaal te diep intrapt op het verkeerde moment, sta je niet meteen met een gebutste supercar in een greppel te koekeloeren.

Op zich is dat best een positieve ontwikkeling, want mede daardoor verkoopt Lamborghini als een tierelier. En dan hebben we het nog niet eens over de Urus: een SUV die de verkoopaantallen nóg verder op moet krikken. SUV’s en crossovers zijn immers hot en dus probeert elk merk nog gauw een graantje mee te pikken.

Goed, da’s allemaal begrijpelijk, maar deze specifieke Aventador SV is wat mij betreft iets té handtasserig met z’n zwarte lak en gouden accenten. De auto is de laatste nieuwe SuperVeloce die Lamborghini Beverly Hills ontving. De Ad Personam-afdeling zorgde voor de samenstelling van het exterieur. (via: duPont Registry)

Ben je het met me eens of vind je dit juist wél een gaaf project?