Zatlap (18) ramt huis met Tesla van paps [updated]

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

Door de plaatsing van het accupakket ligt het zwaartepunt van zo’n Model S lekker laag, maar het houdt natuurlijk een keer op met de grip. Op de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven werd een huis geramd door een Tesla Model S. Het ongeval gebeurde rond 4:30 vanmorgen en de bestuurder raakte gewond.

Andere bronnen melden trouwens dat van de vier inzittenden (inclusief bestuurder) niemand gewond is geraakt. Zoals je op bijgaande foto’s ziet kwam het huis er in elk geval niet zonder kleerscheuren vanaf. De brandweer heeft de gevel voor de zekerheid gestut.

Volgens de politie negeerde de bestuurder van de Model S een stopteken. Dat resulteerde in een achtervolging die eindigde in de gevel van het huis. De bewoner van het pand raakte trouwens niet gewond.

UPDATE: Er is meer bekend over het ongeval. De bestuurder was een 18-jarige jongen die pas net z’n rijbewijs heeft. Hij was bovendien onder invloed van drank en drugs. Naar verluidt gingen de vier inzittenden (allen 18 jaar oud) even de auto van de vader van de bestuurder uittesten. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen.

De eigenaar van het huis was overigens net een dag thuis van vakantie. De gevel van de woning ligt behoorlijk in puin. De bewoner gaat met een aannemer om de tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken.

Fotocredit: Koen Laureij