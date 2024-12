OM geeft in beslag genomen Audi cadeau aan school

Leerlingen mogen lekker sleutelen aan de Audi van een drugscrimineel.

We weten wat er gebeurt met auto’s die in beslag genomen worden: die worden geveild via Domeinen. Het OM heeft nu echter een uitzondering gemaakt. Ze hebben een Audi gratis weggeven. Aan een school.

De gelukkige ontvanger is het Techniek College Rotterdam, waar leerlingen technisch onderwijs kunnen genieten op mbo-niveau. De gulle gift staat niet op zichzelf: dit is onderdeel van het project Maatschappelijk Herbestemmen, waarbij in beslag genomen spullen een nuttige bestemming krijgen. Zo werd er eerder een schip geschonken aan een scheepvaartopleiding.

De auto werd gisteren onder grote belangstelling onthuld. Het bleek te gaan om een Audi A3. Geen echte dik bak dus, maar dat zou ook een beetje zonde zijn. Voor de school is dit natuurlijk een hele mooie aanwinst, omdat ze nu een relatief moderne auto hebben om helemaal op los te gaan. Met de zwarte velgen is het wel een echte patserbak, die bij de leerlingen goed in de smaak valt.

De auto is afkomstig van een drugscrimineel. Daar is verder weinig over bekend, behalve dat het geen enorm succesvolle drugscrimineel was. Anders had ‘ie wel in een RS3 gereden, of op z’n minst een S3.

Foto’s: Nationaal Programma Zuid & Techniek College Rotterdam