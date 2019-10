Knalblauwe rallyheld is officieel kneiterduur

Als je dit huzarenstukje van de rallysport wil bezitten, mag je diep in de buidel tasten.

Toen in de WRC Groep B werd afgeschaft in 1986, was volgens velen de sport niet meer wat het ooit was. Daarmee doe je de sport wel ietwat teniet. Uiteraard was Groep B extreem heftig en daardoor werd er bloedstollend snel en mooi geracet, maar je moet je wel bedenken dat de sport is afgeschaft nadat meerdere dodelijke ongevallen gebeurde. Een iets gematigder tempo mag dus wel. In de ‘lagere’ klassen was het namelijk ook spannend zonder levensgevaarlijk te zijn. Eén merk wat hierbij haar hele imago heeft opgebouwd is Subaru. Sinds zij begonnen in 1990 was het direct een potent team met de juiste auto’s. De Legacy was een doodnormale sedan (wel met vierwielaandrijving), maar als RS-model bleek dit een gouden greep voor de rallysport.

Zo erg dat er een model onder de Legacy kwam die zo ongeveer ontwikkeld is met de rallysport in gedachten. Dit werd de legendarische Subaru Impreza. Een kleine(re) vierdeurs auto met vierwielaandrijving. Het was de auto die ervoor zorgde dat Colin McRae enorme successen boekte in de sport. Vervolgens bleek er nog een troef te zijn die Subaru nog niet had gespeeld. De Subaru Impreza was met behulp van STi (bemoeienis van Subaru-huistuner Subaru Technica International) een nóg betere auto als tweedeurs coupé. Na het behalen van de derde constructeurstitel en het 40-jarige bestaan van Subaru, bundelde het Japanse merk deze vieringen in één speciaal actiemodel. Dit werd de Subaru Impreza 22B STi: een aangepaste Impreza STi waar niet alleen twee deuren afgesnoept werden, ook de bodykit is anders, de motor is uitgeboord van 2.0 naar 2.2 liter, hij was bovendien krachtiger en de versnellingsbak werd verbeterd. Ook bemoeide Bilstein zich met de vering. Kortom: een auto die niks dan rally schreeuwt. Door zijn speciale status kwamen er maar 400 en ze waren binnen één dag uitverkocht.

Gelimiteerde versies zijn altijd waardevol en de 22B is dan ook niet alleen de meest iconische, maar ook de meest bijzondere Impreza die er is. Dat heeft voordelen en nadelen. Eén van die nadelen wordt bewezen door een Impreza 22B die wordt aangeboden op het internet. Een beeldschone 22B wordt aangeboden. Alles klopt: de staat, in hoeverre de auto origineel is, de lakkleur Sonic Blue (de enige beschikbare kleur) met gouden velgen: precies zoals de meest iconische Impreza hoort. Het gaat om nummer 196 van de 400, hij heeft in zijn 21 jaar zo’n 25.000 kilometer geklokt. Allemaal netjes, maar dat eerdergenoemde nadeel blijft.

Dat is namelijk de prijs. 99.995 pond, of 116.146 euro. Japanse auto’s zijn simpel en elegant en staan voor een prikkie op je oprit. Maar deze Impreza, naast bijvoorbeeld een Nissan Skyline GT-R V-Spec Nür, bewijst dat die dagen voorbij zijn. Is hij het waard? Waarschijnlijk wel. Maar als specialiteit je geen hol kan schelen, kun je voor slechts een fractie van dit geld een WRX STi vierdeurs vinden.