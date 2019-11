F1 GP van Amerika: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs plus de agenda van de Grand Prix van de Amerika.

Het is weer bijna voorbij, die mooie tijd. We doelen daarmee op het Formule 1 seizoen van 2020. Ondanks dat het stervensaai begon en al snel duidelijk werd dat er (weer) geen maat stond op Lewis Hamilton, zijn we getrakteerd op een aantal bijzonder fraaie races. Het hele goede nieuws moet nog komen, want er komen nog een paar circuits aan waar er meestal wel wat te beleven valt.

Voordat we alle ins en outs behandelen, eerst even de agenda:

Vrijdag 1 november 2019:

17:00 – 18:30 | Eerste vrije training

21:00 – 22:30 | Tweede vrije training

19:00 – 20:00 | Derde vrije training

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

20:10 – 22:10 | Race

Grand Prix van Amerika

De Formule 1 en de Verenigde Staten van Amerika hebben een nogal ambivalente verstandhouding met elkaar. De Formule 1 is snobistisch, hautain en voor mannen die Perrier drinken. In Amerika ziet men echte helden met bierbuiken en snorren. Ondanks dat Formule 1 al lange tijd de top is qua autosport, hebben de Amerikanen het grotendeels links laten liggen. Een beetje hetzelfde als voetbal. Zij hebben Nascar, Indycar en American Football als alternatieven.

Dat wil niet zeggen dat de Formule 1 nooit naar de Verenigde Staten kwam. Integendeel, al sinds 1908 (tot 1917) werden er GP’s gehouden in Amerika. Vanaf 1959 telde deze ook mee voor het F1 wereldkampioenschap. Toentertijd waren er ook races waaraan je wel kon meedoen, maar waarvan de uitslag niet relevant was voor het kampioenschap. In 1958 werd er gereden op het circuit van Riverside en in 1959 op Sebring, een oud vliegveld. Daarna werd tot 1980 elk jaar trouw Watkins Glen bezocht. In vergelijking met andere raceklasses was Formule 1 niet echt populair bij de toeschouwers in Amerika, waardoor de F1 eventjes klaar was met de VS (en andersom). Daarna was er een korte periode van drie jaar (1989 tot 1991) dat er geracet werd op het stratencircuit van Phoenix. Ook daarbij bleek dat de interesse niet echt groot was.

In de jaren ’90 was Bernie Ecclestone bezig zijn F1-imperium nog groter te maken. Daarvoor maakte hij deals met nieuwe organiserende landen en bleef hij altijd interesse houden in de VS. Al komt een klein gedeelte van de Amerikanen, het is nog altijd een enorme hoeveelheid. Daarbij hoort Amerika er bij de term ‘wereldkampioenschap’ gewoonweg bij. In 1998 kreeg Ecclestone eindelijk wat hij wilde: een Amerikaanse Grand Prix. De baan moest even gerenoveerd worden en er werd een circuit aangebracht ín het circuit. Indianapolis is een oval en een Formule 1 auto lust liever veel meer bochten. Daardoor werd op de de infield een GP-baan aangelegd. Bij het uitkomen van bocht 11 reden de auto’s vervolgens de originele oval op. Echt succesvol was de rentree niet te noemen. De ‘close finish’ in 2002 tussen Schumacher en Barrichello was natuurlijk geacteerd. In 2005 deden de Michelin teams op het allerlaatst niet mee wegens veiligheidsissues. Het publiek was zoals te verwachten not amused. Mede dankzij dat laatste schandaal waren de races in 2006 en 2007 niet populair. Logischerwijs werd de stekker uit de Amerikaanse GP getrokken. Gelukkig kwam de GP van Amerika terug in 2012 op Circuit of the Americas.

Wie pakte in 2018 pole bij de GP van Amerika?

Lewis Hamilton. Het was heel spannend tussen de Ferrari’s van Raikkonen en Vettel, maar het was wéér de Brit die er met de pole ervandoor ging. Hij reed een tijd van 1:32.237.

Lees hier het verslag van de kwalificatie van de GP van Amerika 2018.

Wie zette de snelste raceronde neer bij de GP van Amerika 2018?

Wederom Lewis Hamilton, in ronde 40 zette hij een tijd van 1:37.392 neer.

Hoe zag het podium eruit in bij de GP van Amerika 2018?

1. Raikkonen

2. Verstappen

3. Hamilton

Lees hier het complete raceverslag van de GP van Amerika 2018.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van de Verenigde Staten 2019?

In Mexico waren de kansen voor Verstappen aanwezig, alleen kwam het er niet helemaal uit. In principe is hij wederom niet kansloos op deze GP. De Circuit of The Americas heeft alles eigenlijk: een hele steile klim, veel krappe bochten, enorm lange doordraaiers, rechte stukken. Je kunt er meerdere lijnen rijden en ook inhalen op andere plekken dan de DRS-zones. Goed nieuws dus voor auto’s met een redelijk goed chassis, maar niet het meeste vermogen.

Ondanks dat hij niet kansloos is, kan het zo maar zijn dat P5 het hoogst haalbare is. Mercedes en Ferrari zijn gewoon op bijna alle fronten sterker op dit moment. Maar als er voorin iets gebeurt, kan een scherpe Verstappen altijd verassen.

Wat is de weersvoorspelling voor dit weekend tijdens de GP van de Verenigde Staten 2019?

De afgelopen weekenden hing de regen in de lucht, in sommige gevallen bijna letterlijk. Voor dit weekend is het niet het geval. Het is licht bewolkt en het blijft droog. Ook stelt de wind niet zo heel erg veel voor. Perfecte omstandigheden voor de Mercedes-AMG W10 van Hamilton en Bottas, dus.

Waar kan ik de GP van Amerika volgen?

Er zijn meerdere manieren om de race te bekijken. Vier om precies te zijn. De eerste manier is een stream vinden op het internet. Er zijn er heel erg veel, variërend van abominabel tot verrassend stabiel. De beeldkwaliteit is over het algemeen niet al te best en soms wordt je op de meest vervelende momenten ‘uitgegooid’. Ook zullen er diverse risico’s genomen moeten worden wat betreft veiligheid en reclame. Het eerste is minder aanwezig, het tweede des te meer. Het voordeel is dat het gratis is en vrij eenvoudig. Op een TV kijken wordt wat lastiger. De meest populaire streams kun je vinden in dit artikel.

Een andere manier om de race gratis te kijken is via RTL Deutschland. Je kan de gehele race inclusief voorbeschouwing en nabeschouwing volgen. Het is helemaal gratis, bij de meeste gezinnen zit RTL Duitsland wel in het pakket. Mocht je Ziggo in het pakket hebben, dan wordt het nog makkelijker. De derde manier om Formule 1 te kijken is namelijk via Ziggo. Als je Ziggo hebt hoef je alleen maar op kanaal 14 te kijken en genieten van de race. Ook hierbij heb je een lange voor- en nabeschouwing. Mocht je geen Ziggo hebben, kun je een race kopen voor 3,99. Het is niet gratis, maar wel veel stabieler dan een illegale stream. Ook de beeldkwaliteit is hoger.

De laatste optie is de duurste, maar biedt veel potentie. Het is de F1TV applicatie. Dit is zowel een site als een app. Het werkt in principe uitstekend. Kijk je via de computer, dan kan de kwaliteit per browser verschillen. In Firefox en Chrome werkt het beter dan in Edge en Safari bijvoorbeeld. Maar het geeft wel extra mogelijkheden: zo kun je kiezen welk commentaar je wil horen en je kan ook camera’s kiezen, dus als jij wil kijken vanuit de cockpit van Hamilton de hele race: dan kan dat!

Wordt Lewis Hamilton wereldkampioen in Austin Texas?

Daar kun je wel vanuit gaan. Er zijn nog 78 punten te verdelen de komende drie races en Lewis Hamilton heeft een voorsprong van 74 punten. Als Lewis Hamilton als 8e of hoger finisht, dan heeft hij de titel binnen. Als Hamilton 9e wordt en Bottas wint, dan kan het nog ‘spannend’ worden, mits Bottas alles wint en de snelste racerondes rijdt en Hamilton geen punten haalt.

Autoblog voorspelling

Elke race doen de twee grote Autoblog Heerschappen hun zegje over de race. Ze zitten er nooit naast, dus goed opletten als je je huis en inboedel erop wil zetten!

Casper:

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Vettel

Vorig jaar van 20 naar 2, dus dit jaar moet hij met een normale kwalificatie gewoon winnen. En eerlijk gezegd moet hij dat überhaupt doen om de critici de mond te snoeren. Hopelijk weer zo’n fijn gevecht met Hamilton, waarin Hamilton wederom in het stof bijt. Wat een huilbaby. Hij zal wel tweede worden en de titel pakken, en dus weer alle shine stelen, maar so be it. Vettel wordt derde.

Wouter:

1. Leclerc

2. Hamilton

3. Bottas